CHP Darende İlçe başkanlığına Haluk Ormancı seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya’nın Darende İlçe başkanlığına Haluk Ormancı seçildi.

Kongreye tek liste olarak giren ve 52 delegenin oyunu alan Haluk Ormancı yaptığı konuşmada “Cumhuriyet Halk Partililer, Türk halkının var olma iradesinin adıdır, bağımsızlık aşkıdır, özgürlük sevdasıdır” dedi.

İlçe kongresine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, Darende ilçesine kurulan Hidro Elektrik Santralı (HES) konusuna temas etti. HES’lerin zararlarından söz eden Ağbaba, iç ve dış siyaset konularına da temas ederek, Türkiye’nin ve dış siyasette başarısız olduğunu savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Darende İlçe başkanlığına seçilen Haluk Ormancı yönetiminde Gazi Alpaslan, Enver Aydeniz, Sinan Derindere, Bülent Durukan, Osman Günpınar, Aşkın Gürbüz, Fehmi Karca, Muzaffer Keleş, Asef Palak, Erol Sağlam, Barış Sürenkök ve Hasan Yıldırım bulunuyor.

MALATYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

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