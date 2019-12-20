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MÜSİAD, İnönü Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

İHA

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi ile Malatya İnönü Üniversitesi arasında eğitim ve iş birliği protokolu imzaladı.

MÜSİAD, İnönü Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi ile Malatya İnönü Üniversitesi arasında eğitim ve iş birliği protokolu imzaladı.
İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen eğitim ve iş birliği protokolü imza törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulu katıldı.
İmza töreninde konuşan Başkan Poyraz, “MÜSİAD Malatya Şubesi olarak bugün İnönü Üniversitesi ile 'iş Yeri Uygulaması Eğitimi, iş birliği Protokolü' için bir aradayız. Bu protokolün hem MÜSİAD’a hem de Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulu ile yapacağımız bu protokol, temelde ara eleman ihtiyacı olan sanayicimize ve işletmelerimize önemli bir katkı sağlayacaktır. Orta ve uzun vadede de, yatırımcılarımızın nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacına, daha sistematik ve alternatif üreten bir yaklaşımla çözüm üretecektir. Böylelikle işletmelerimiz için önemli bir sorun olan ara eleman ihtiyacını, daha kalıcı ve nitelikli istihdam ile karşılamış olacaktır. Bu hem üretilen ürünün kalitesine hem de işletmelerimizin karlılıklarının artmasına önemli bir katkı sağlamış olacaktır” ifadelerini kullandı
Poyraz, “ Bugün üniversitemiz ile yapacağımız protokolle, Meslek Yüksek Okulunda okuyan öğrencilerimizin zorunlu iş yeri uygulamasını daha anlamlı hale getirmiş olacağız. Bu öğrencilerimiz 4 ay, yani 16 hafta boyunca işletmelerde akademik takvime uygun olarak alanlarıyla ilgili pratik uygulamaları gerçekleştirmiş olacaklar. Bu süre zarfında ilgili hocaları işletmelere uğrayarak çalışma düzen ve tertiplerini, mesleki gelişmişliğini takip edeceklerdir. Üniversitemiz tarafından, İşletmelerimize SGK ve ücret anlamında herhangi bir yükümlülüğün getirilmemiş olması mali anlamdaki maliyetlerini hafifletilmiş olacaktır. Ayrıca bu süreç gençlerimizin iş deneyi kazanmalarına, mesleki deneyimlerinin artmasına okul sonrası iş bulmalarına önemli bir katkı sağlamış olacaktır. Bu gün bu protokolün gerçekleşmesinde önemli bir katkısı ve desteği olduğuna inandığım, İnönü Üniversitesi Rektörü Sayın Ahmet Kızılay'a teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Bu protokolün hem işletmelerimize hem de Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
İnönü Üniversitesi Rektör Prof Dr. Ahmet Kızılay ise, “Bu gün çok kıymetli dostumuz, şehrimizin çok değerli iş adamı MÜSİAD Malatya Şube Başkanımız Muharrem Poyraz ve yönetim kurulu üyeler üniversitemize ziyaret geldiler. Ziyaretin en önemli meyvesi öğrencilerimize yarayacak bir protokol imzalayacağız. İnönü Üniversitemizin bünyesinde yaklaşık iki ay önce eğitime başladığımız, OSB Meslek yüksek okulumuzun öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alacaklar. Bu gün yapacağımız protokol, önceden yapılan görüşmelerin meyvesi. MÜSİAD Malatya Şubemizin üyesi olan değerli iş adamlarımızın fabrikalarında, üretim tesislerinde, iş yerinde bizim öğrencilerimiz uygulama yapacaklar. Uygulama sonucunda sahada okulu bitirmeden alanlarında deneyim sahibi olacaklar, yetişmiş olacaklar. Sahanın aradığı özellikte teknik insan meslek insan olmuş olacaklar. Çok önemli bir protokol ve iş birliği. Bu anlamda Başkan Poyraz ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmalardan sonra Başkan Poyraz ve Rektör Kızılay protokol imzaladı.

MALATYA

20 Aralık 2019 Cuma

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