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Milletvekili Fendoğlu: “Vatana, millete ve devlete sahip çıkmak vazifemizdir”

İHA

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "Vatana, millete ve devlete sahip çıkmak, korumak ve kollamak bizlerin ebet müddet vazifemizdir" dedi.

Milletvekili Fendoğlu: “Vatana, millete ve devlete sahip çıkmak vazifemizdir”

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Vatana, millete ve devlete sahip çıkmak, korumak ve kollamak bizlerin ebet müddet vazifemizdir” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada, "19 Aralık 1978'te şehit edilen Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanımız, baba dostum, amcamız Alişan Durhan'ı rahmetle anıyorum" diyerek, vatanın önemine temas etti.
Tarih boyunca Türk milleti ve devletinin hiçbir zaman rahat yüzü görmediğine parmak basan Fendoğlu, “En vahim fitne, en habis fesat, en çirkin husumetle imtihan edilen tek millet olmuştur. Yine insaf ve vicdan sahibi olan herkes bilir ki tarih boyunca en kötü ve en sinsi plan ve projelere maruz bırakılmak istenilen bir devlet varsa o da Türk devletidir.
Bütün şer hesapları, bütün mülevves planları mazisinden aldığı ders ve edindiği mevzu ile kendisini konumladığı mevzi sayesinde altüst etmesini bilmiş ve muvaffak olmuş emsalsiz bir millettir Türk milleti. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, mevzubahis vatan ise gerisi teferruattır diyen azim ve kararlılık bu milletin muazzez ilkesidir. Fakat tarih göstermiştir ki eğer bugün var isek bu ikisiyle varız, varlığımızı kırmızı çizgimiz olan bu ikisine borçluyuz" ifadelerini kullandı.
Hatalar, kusurlar ve ihmaller tekerrür ettikçe tarihin de tekerrür ettiğine dikkat çeken Fendoğlu, daha sonra özetle şunları söyledi:
“Bugün ortadan bölünmek istenen Zekeriya, Türk milleti ile Türk devletidir. Bugün ateşe atılarak yok edilmeye çalışılan İbrahim, Türk milleti ile Türk devletidir. Bugün sulara bırakılarak yok olması istenilen Musa, Türk milleti ile Türk devletidir. Bugün kuyuya atılmak istenilen Yusuf, yine Türk milleti ile Türk devletidir. Şahide ve meşhuda yemin olsun ki bu böyledir, keşke "Değil" diyebilseydik. Farkı fark edenlere, fark ettiği farkı da fark ettirenlere ant olsun, yaşadıklarımız ve bizlere yaşatılmak istenenler işin böyle olduğunun birer delilidir, keşke "Değil." diyebilseydik. Evet, harici ve dahili düşmanlarca batırılmak istenen bir gemi var, bu gemi Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Dalgalı denizde tutunmaya çalışan, yol almaya çalışan gemideki yolcular ise Türk milletidir. Bu hususta başta yüce Meclisimize, bizleri buraya gönderen yüce Türk milletinin her ferdine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Sonuç olarak, bu coğrafyadaki varlığımızın teminatı yani vazgeçilmez mevzu ve mevzimiz vatana, millete ve devlete sahip çıkmak, korumak ve kollamak bizlerin ebet müddet vazifemizdir.
2020 yılı bütçemizin belirtilen mevzu ve mevzi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

MALATYA

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:39
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