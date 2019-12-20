Malatya'da 2 bin litre 'sahte içki' ele geçirildi

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"O benim sünnetim değildi"

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MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez ilçe Yeşilyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramalarda 2 bin litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan 4 distilasyon cihazı ile 2 kaynatma kazanı ele geçirdi. İçkiye ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 1 kişiyi ise gözaltına aldı.



MALATYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

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