Milletvekili Tüfenkci: “2020 bütçesiyle Türkiye’yi şaha kaldıracağız”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TBMM’de yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminin 2020 yılı bütçesiyle Türkiye’yi şaha kaldıracağız” dedi.

2020 yılı bütçesi üzerinde AK Parti grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanununun kabul edildiğini belirterek, “Bu süreçte her bakanlığın bütçesini görme şansı bulduk. Yüce meclisimiz, geçtiğimiz on bir gün boyunca bütçe üzerine ilgili ilgisiz, haklı ve haksız değerlendirmelere sahne oldu. Kuşkusuz, bu değerlendirmeler, demokrasinin gereği ve milletimizin sesi olması dolayısıyla oldukça kıymetlidir. Her şeye rağmen verimli bir bütçe görüşmesi süreci geçirdiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin her alanda 4 kat büyüdüğünü belirten Tüfenkci, bütçe görüşmelerinde söz alan muhalefet partisi temsilcilerini eleştirdi. Muhalefetin halen 90'lı yıllarda kaldığını ifade eden Tüfenkci, “Daha hala zannediyorlar ki Türkiye'nin sadece bir Atatürk Barajı var, Atatürk Barajı'nın dışında bir baraj AK Parti döneminde yapılmadı. Sadece AK Parti döneminde 565 baraj yapıldı. Baktığımız zaman, Ermenek ve Deriner Barajı yükseklik bakımından. Yusufeli Barajı dünyanın en büyük barajı, ondan yükseğini de yapmaları mümkün değil. Sadece Deriner Barajı'ndan Türkiye'nin yıllık kazancı 6 milyar. Dolayısıyla bu noktada biz 90'lı yılları çoktan aştık ve gelinen noktada her alanda en az 3,54 kat büyüyen bir Türkiye var.” dedi.

“AK Parti ile birlikte bütçe açıkları azalmış ve son bulmuştur”

AK Parti Hükumetleri olarak 17 yıllık süreçte siyasi ve ekonomik istikrarın göstergesi olan 18'inci bütçeyi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tüfenkci, şunları söyledi:

“17 yıllık iktidarımız döneminde bütçe disiplinindeki istikrarlı duruşumuzu her zaman sergiledik ve bu bütçede de bunu görüyoruz. AK Parti yönetimiyle birlikte, uzun yıllar Türkiye'nin gündemine oturan bütçe açıkları azalmış ve son bulmuştur. 2002 yılında yüzde 11,2 olan bütçe açığının 2018 yılı sonlarına doğru yüzde 2'ye düştüğünü görüyoruz. Bütçe disiplinini esas alan ve güven veren yönetimlerimizle faiz harcamalarında dramatik bir düşüşü yaşadık. 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe içerisindeki payı yüzde 43,2 iken 2020 yılı bütçesinde bu oranın yüzde 12,7 seviyesinde kalması beklenmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin 2020 yılı bütçesine baktığımızda ‘On Birinci Kalkınma Planı ve Yeni Ekonomik Program’ hedeflerimizi merkeze alan, her alanda gelişmeyi öngören, çalışanı, emekçiyi, üreticiyi, çiftçiyi, kadınlarımızı ve gençlerimizi destekleyen, kısaca 82 milyonun bütçesi olduğunu görüyoruz.”

“Türkiye ekonomisi hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam edecektir”

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, uygulanan yaptırımlar ve bölgesel belirsizliklerin Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırmadığını da ifade eden Tüfenkci, “Küresel ekonomi, ticaret savaşları başta olmak üzere, Brexit, para ve maliye politikalarına ilişkin belirsizlikleri ve jeopolitik gelişmeler etkisiyle dünya ticaretinin zayıf seyrini sürdürdüğünü de görmekteyiz. Bu durum uluslararası kuruluşlar tarafından da teyit edilmektedir. IMF, yüzde 3,9 olan 2019 yılı ekonomik büyümesinin tahmin oranlarını yüzde 3'e düşürmüş, dikkatinizi çekmek isterim ki bu oran, son on yılın en düşük seviyelerindedir. 2019 yılında küresel büyümenin yüzde 1,4 seviyesinde kalacağı da ifade edilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü ise 2019 yılı dünya mal, ticaret artışı oranına ilişkin tahminini yüzde 4'ten yüzde 1,2'ye indirmiştir. Küresel ekonomideki yavaşlamaya ve ticaret ortamındaki olumsuzluklara rağmen, Türkiye ekonomisi dengelenme ve toparlanma sürecine girmiştir ve hedefine de kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar, uygulanan yaptırımlar ve bölgesel belirsizlikler Türkiye'yi hedefinden uzaklaştırmamıştır, aksine, bizleri hedeflerimize daha da yakınlaştırmıştır” diye konuştu.

“Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduk”

Dış ticarette Türkiye’nin çizilen tablonun aksine, oldukça güçlü ve olumlu bir performans sergilemeye devam ettiğine dikkat çeken Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2019 yılında küresel ihracat birçok ülkede azalış gösterirken Türkiye güçlü konumunu koruyarak ihracatını artırmaya devam etmektedir. Nitekim, bir örnek vereyim, Dünya Ticaret Örgütünün verilerine göre, ilk dokuz ayda verisi açıklanan 69 ülkeden 50'sinin ihracatında azalış görmekteyiz. Buna karşın, Türkiye, ihracatını yüzde 2,3 oranında artırmıştır. Ülkeler sıralamasına baktığımızda, artış oranı bazında ihracatta 7'nci sıradayız, değer olarak da ihracat artışında 5'inci sırada bulunmaktayız. 2002 yılında 5 milyar doların üzerinde ihracat yapan tek sektörümüz varken bugün 5 milyar doların üzerinde ihracat yapan 11 sektörümüz bulunmaktadır. Genel ticaret sistemine göre nominal ihracat, ekim ayında, 12 aylık miktara baktığımızda, 179,9 milyar dolara ulaşmış, 12 aylık ithalat ise 205 milyar dolara gerilemiştir. Burada baktığımızda, yine, çizilenin aksine, makine ve teçhizatlardaki göreceli azalışın esasında, azalış değil yerli üretimle doldurulduğunu görebiliriz”

“Sanayi Üretim Endeksi 3,8 artış gösterdi”

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların bir yandan enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken diğer taraftan da büyüme rakamlarını olumsuz etkilediğini belirten Tüfenkci, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel koşullardaki belirsizliklerin ve ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırıların üstesinden gelmek için denge, disiplin ve dönüşümü önceleyen Orta Vadeli Program oluşturuldu” dedi. Son dönemlerde açıklanan rakamların uygulanan politikalar ile ekonominin toparlanma sürecine girdiğini de ortaya koyduğu anlatan Tüfenkci, “Nitekim, geçtiğimiz günlerde açıklanan Sanayi Üretim Endeksi Ekim’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artış göstermiştir. Biraz önce imalat sanayisindeki kapasite kullanım oranındaki sekiz yıllık artışı söyledim, son kasım ayında da on beş ayın zirvesine çıktığını görmekteyiz. İmalat sanayisi katma değeri itibarıyla dünyada 2002 yılında 20'nci sıradayken bugün 13'üncü sıraya yükseldik. Tüm bu veriler ekonomimizin canlandığının da göstergeleri. Diğer taraftan, enflasyon verilerinde de önemli iyileşmeleri görüyoruz. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş sağlandı. Bu durumun yansımalarını güven endeksindeki iyileşmelerde de görmekteyiz. Yeni Ekonomik Program'da enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9'a düşmesi hedeflenmektedir. İşte, bütçenin de buna uygun yapıldığını müşahede etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

“5 ayda 1200 baz puan faiz indirimi”

Faizlerde kayda değer düşüşlerin gerçekleştirildiğini ve son 5 ayda bin 200’lük baz puan indirimin sağlandığını dile getiren Tüfenkci, “Merkez Bankasının uyguladığı gerçekçi para politikası ve kamu bankalarının üreticinin yanında güçlü duruşuyla piyasalar üzerindeki faiz baskısı da bertaraf edildi. Türkiye için kronik bir problem olan cari işlemler dengesinde cumhuriyet tarihinin en yüksek cari fazlasını verdik. 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde 5,9 milyar dolar fazla oluşmuştur. Bu sonucun ortaya çıkmasında kuşkusuz Hükumetin aldığı yerinde ve doğru kararlar etkili olmuştur” dedi.

“Türkiye en fazla dış yatırım alan ülkeler arasında”

Türkiye’nin ihracatının 190 milyarlar dolarlara çıktığını kaydeden Tüfenkci, “Geçtiğimiz 17 yılda atmış olduğumuz tohumların bugün gerçekten hayata geçtiğini görmek, verim verdiğini görmek bizleri de mutlu etmektedir” ifadelerini kullandı. Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların yüzde 13 artarak 13 milyar dolara ulaştığını da aktaran Tüfenkci, “Bazı arkadaşlar Türkiye değerlendirmesi yaparken özellikle uluslararası sermayenin Türkiye'ye gelmediğinden bahsederler oysa elimizdeki rakamlara baktığımızda durumun bunun tersi olduğunu da görüyoruz. Uluslararası jeopolitik baskılara rağmen, firmaların çoğu, özellikle Batı medyasının ve ülkemize karşıt lobilerin baskılarına rağmen, yatırım için Türkiye'yi tercih etmektedirler. 199 ülkenin yer aldığı en fazla dış yatırım alanı ülkeler sıralamasında, 2018'de, bir önceki yıla göre Türkiye, 4 basamak yükselmiştir. Ülkemize güvenen, yatırım yapan herkes kazanmıştır ve kazanmaya da Allah'ın izniyle devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Sosyal yardım programlarını çeşitlendirdik”

Tüfenkci, AK Parti hükumetlerinin sosyal yardımlarda da dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını ifade ederek, “Sosyal yardım alanında reform olarak nitelendirebileceğimiz birçok yeni uygulamayı hayata geçirdik ve sosyal yardım programlarını çeşitlendirdik. Bu kapsamda 2020 yılı bütçesinde sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarının 69,5 milyar liraya çıkarıldığı görülmektedir ve bu tutar 2020 yılı bütçesinin yüzde 6,3'üne denk gelmektedir. Baktığımız zaman, Türkiye'de 4,3 doların altında yaşamını sürdürenlerin oranının 1,6'ya geldiğini görmekteyiz. Bir önceki Başbakanımız burada, kendisi Ulaştırma Bakanıyken de Türkiye'nin bütün altyapısını halletti. Şimdi 2020 bütçesiyle de, inşallah, o altyapının üzerine üst yapıyı da kullanarak Türkiye'yi şaha kaldıracağız; buna da eminiz. Sizler de o yollardan, o köprülerden geçerek bunun konforunu ve keyfini inşallah yaşamış olacaksınız” dedi.

“Terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor”

Esnaf ve sanatkarlar kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara sağlanan düşük faizli finansman desteğinin bu yıl 23 milyar lirayı, toplam kredinin ise 40 milyar lirayı bulduğunu belirten Milletvekili Tüfenkci, “Biz, ekonomiyi geliştirirken sınır ötesinde ve yurt içinde de terörle aralıksız mücadele ettiğimizi biliyorsunuz. Milletimiz teröre karşı dirayetli ve kararlı duruşuyla büyük başarılar elde etmiştir. Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar devam edecektir. Hem PKK'yla hem PYD'yle hem FETÖ'yle mücadelemiz Allah'ın izniyle, milletin desteğiyle de devam etmektedir. Bu vesileyle, bu topraklar için canını veren bütün şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Değerli Başkanım, değerli arkadaşlar; 2020 yılı bütçemizin milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan temenni ediyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

