Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

"O benim sünnetim değildi"

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Süper Lig’in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 20 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre’nin pasında topla buluşan Fofana’nın vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Gökhan'da kaldı.

71. dakikada Yeni Malatyaspor’da Gökhan Töre'nin orta sahada kaptırdığı top ile kontra atağa çıkan Çaykur Rizespor’da Oğulcan’ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Umar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 02

82. dakikada Oğulcan’ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Attamah'ın bekletmeden vurduğu top savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gitti.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palayık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Özer x, Mustafa x, Hadebe x, Sakıb x, Robin x, Murat x (Ahmed dk. 74 x), Guilherme x, Donald x (Gökhan dk. 46 x), Fofana x (Bifouma dk. 61), Jahovic x

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Acquah, Chalali, Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Morozyuk xxx, Abarhoun xxx, Talbi xxx, Melnjak xxx, Abdullah xxx, Diomande xx (Oğuz dk. 89 ?), Boldrin xxx, Vetrih xxx (Attamah dk. 65 x), Umar xxx, Oğulcan xxx (Samudio dk. 85 ?)

Yedekler: Zafer Görgen, Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Marko Scepovic

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Oğulcan (dk. 5), Umar (dk.71) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Mustafa, Robin, (Yeni Malatyaspor), Umar, Morozyuk, Diomande (Çaykur Rizespor)

MALATYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:16

YATSI 18:39

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