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İsmail kartal: "Malatya’yı iyi analiz edip maça çok iyi çalıştık"

İHA

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 20 mağlup eden Çaykur Rizespor'da, Teknik Direktör İsmail Kartal, "Malatya'yı iyi analiz edip maça çok iyi çalıştık" dedi.

İsmail kartal: "Malatya’yı iyi analiz edip maça çok iyi çalıştık"

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 20 mağlup eden Çaykur Rizespor’da, Teknik Direktör İsmail Kartal, “Malatya’yı iyi analiz edip maça çok iyi çalıştık” dedi.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, son haftalarda yaşadıkları puan kayıplarının kendilerini üzdüğünü söyleyerek, “Son 23 haftadır hem içeride hem dışarıda hak ettiğimiz halde, hak ettiğimiz puanları alamamanın üzüntüsünü yaşıyorduk” dedi.
Yeni Malatyaspor maçına hazırlanırken rakibi çok iyi analiz ettiklerini ve oyuncularını bu yönde çalıştırdığını belirten Kartal, “Hafta içi oyuncularımıza Malatya’nın nasıl oynadığını, bizimde burada nasıl oynamamız gerektiği ile ilgili çok iyi analiz edip çok iyi çalıştık. Buraya nasıl oynayacağımızı ne yapmamız gerektiğini bilerek buraya geldik. Oyuncularımız maç başından sonuna kadar çalıştığımız gibi gayet disiplinli bir şekilde bir oyun ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini belirten Kartal, şunları söyledi:
“Goller attık ama 23 gol daha atabilirdik, değerlendiremedik. Malatya’nın da 2 pozisyonu vardı, buda normaldir. Çünkü hücumsal anlamda ellerinde çok etkili oyuncuları var, bunları da biliyorduk. Ama sonuçta bugün burada iyi mücadele ederek ne yaptığımızı bilerek bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularımı taktiksel anlamda verdiğim görevlerin hepsini harfi harfine yerine getirdikleri için kutluyorum. Buraya kadar gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünkü galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Malatya’ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum, onlarında yolu açık olsun.”

MALATYA

21 Aralık 2019 Cumartesi

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