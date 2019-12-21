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Sergen Yalçın: "Sezonun en kötü maçını oynadık"

İHA

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'a 20 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Sezonun en kötü maçını oynadık" dedi.

Sergen Yalçın: "Sezonun en kötü maçını oynadık"

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor’a 20 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Sezonun en kötü maçını oynadık” dedi.
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sezon en kötü maçlarını oynadıklarını belirterek, “Oyunun tamamına baktığımızda rakip bizden çok daha konsantreydi, bizden çok daha iyi hazırlanmıştı müsabakaya. Oyunun tamamına da çok net görüldü. Bana göre çok üretkenlik alanda sıkıntı yaşadık, ön tarafta, arka tarafta çok basit hatalar yaptık. Oyuncularımızın yaptığı bireysel basit hatalar gol yememize sebep oldu” şeklinde konuştu.
Bu tür puan kayıplarının sezon içinde olabileceğini de belirten Yalçın, “Tabii ki memnun değiliz, kazanmak istiyorduk. Ama Malatyaspor olarak bugünkü müsabakayı en kısa sürede unutmak zorundayız. Haftaya önemli bir maç var. Bu maçı unutup, hatalarımızdan ders çıkartıp önümüzdeki maça hazırlanacağız” dedi.
Bugün Mina, İssam ve Acqua’nın da kadroda olmadığını da anımsatan Sergen Yalçın, “Oynayan oyuncularımızın olmayışı oyun anlayışımızı etkiledi diyebilirim. Ama bu kadar iç sahada bu kadar kötü oynamamalıyız. İç sahada bu kadar kötü oynayıp rakibe bu kadar müsaade etmek bireysel hatalar yapmak doğru bir oyun değil. Bugün doğru oyunu oynayamadık. Rakip daha doğru bir oyunu oynadı, kazanmak için biz cevap veremedik buna. Büyük takımı deplasmanda kazanmanın da oyuncularımızda rehavet olmuş olabilir yada 6 günde 3’üncü maçı oynuyoruz buda olabilir” diye konuştu.
Teknik Direktör Yalçın, devre arasında takıma imkanlar dahilinde 12 oyuncu katmak istediklerini de sözlerine ekledi.

MALATYA

21 Aralık 2019 Cumartesi

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