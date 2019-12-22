Yeni Malatyaspor iç saha avantajını kullanamıyor

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a yenilen Yeni Malatyaspor'da moraller bozulurken, sarıkırmızılı takımın geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergileyerek üçüncü iç saha yenilgisini alması ise camiayı düşündürüyor.

Geçen sezonlarda sahasında 4 büyükler de dahil, rakiplere kolay kolay geçit vermeyen Yeni Malatyaspor, bu sezon ise bu avantajını kullanamıyor. Çaykur Rizespor maçında yaklaşık 6 bin dolayında taraftarın desteğiyle müsabakaya çıkan sarıkırmızılılar, rakibine yenilerek bu sezon ki üçüncü iç saha mağlubiyetini aldı.

Sahasındaki son galibiyeti ligin 9. haftasındaki Kayserispor maçında 40'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, o haftadan sonra oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Malatya temsilcisi, sahasında Alanyaspor'a 32, Sivasspor'a 31, Çaykur Rizespor'a 21'lik sonuçlarla mağlup oldu. Sarıkırmızılı takım sahasında oynadığı diğer maçlarda, Galatasaray ile 11 berabere kalırken, Denizlispor'u da 51 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor ligde geride kalan 16 hafta topladığı 23 puanın 11'ini iç sahada, 12'sini deplasmanda topladı.

MALATYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:05

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