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"Karaciğer Transplantasyon İmmünolojisi Sempozyumu ve 3. İmmünsupresif Protokolleri Kursu" sona erdi

İHA

Malatya'da, "Karaciğer Transplantasyon İmmünolojisi Sempozyumu ve 3. İmmünsupresif Protokolleri Kursu" sona erdi.

"Karaciğer Transplantasyon İmmünolojisi Sempozyumu ve 3. İmmünsupresif Protokolleri Kursu" sona erdi

Malatya’da, "Karaciğer Transplantasyon İmmünolojisi Sempozyumu ve 3. İmmünsupresif Protokolleri Kursu" sona erdi.
Malatya’nın Arguvan ilçesi Turnam İlgezdi Kongre ve Kültür Merkezi’nde dün başlayan ve bugün sona eren İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü tarafından düzenlenen, "Karaciğer Transplantasyon İmmünolojisi Sempozyumu ve 3. İmmünsupresif Protokolleri Kursu" programına, Azerbaycan'dan Prof.Dr.Nuru Bayranov, İtalya'dan Prof.Dr.Giueseppe Tisone, Astellas Pharma Genel Müdürü Markandree Dekker, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve organ nakli alanında çalışan Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından yaklaşık 80 bilim insanı katıldı.
Sempozyumun kapanışında konuşan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Malatya’nın karaciğer nakli alanında dünya ölçeğinde bir marka oluşturduğunu belirterek, “Sempozyum ve tıp kongreleri Arguvan ilçesinde niye yapıyorsunuz diye soruyorlar. Malatya’nın birçok ilçesi var. Bu ilçelerin toprakları daha verimli. Zengin iş adamları var. Ama Arguvan’ın bu anlamda çok bir zenginliği yok. Zengin iş adamları veya verimli toprakları yok. Arguvan da da ağırlık olarak çocuklarını okumaya yönlendiriyorlar. İşte bu nedenle okuma oranı yüksek. Biz de hiç olmazsa Arguvan’a bilimi getirelim dedik” şeklinde konuştu.
Karaciğer Transplantasyonu İmmünolojisi Sempozyumu ve 3. İmmunusupresif Protokolleri Kursu’nun Arguvan’da gerçekleştirilen üçüncü bilimsel toplantı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “Bizim dışımızda da burada diğer branşlarda da bilimsel toplantılar yapıldı. Bu konuda Arguvan çok şanslı” dedi.
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda bilim insanını Arguvan’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Programın Arguvan’da yapılmasını sağlayan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise yaptığı konuşmada, İnönü Üniversitesi’nin başta karaciğer nakli olmak üzere birçok alanda Türkiye ve Avrupa ülkeleri düzeyinde başarılara imza attığını ifade ederek, üniversite yönetimi olarak Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibinin karaciğer nakli konusunda yürüttüğü çalışmalara her tür desteği vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nün dünya çapında başarılar sergilediğine vurgu yaparak, yerel yönetimler olarak üniversitelerle işbirliği yapmanın önemine dikkat çekti.
Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin de, Arguvan’ın tıp kongreleri vesilesiyle tıp kongreleri turizmi için bir çekim merkezi olmaya başladığına dikkat çekip, bu durumun ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacağına işaret etti.
Karaciğer Transplantasyonu İmmünolojisi Sempozyumu ve 3. İmmunusupresif Protokolleri kurs programının düzenlenmesinde katkı sunanlara plaket verilmesi ile iki günlük program sona erdi.

MALATYA

22 Aralık 2019 Pazar

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