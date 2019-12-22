AK Parti istişare kampı düzenlendi

AK Parti Malatya Yeşilyurt ilçesi belediye meclis üyeleri istişare kampı düzenlendi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca başkanlığında düzenlenen Yeşilyurt ilçesi belediye meclis üyeleri istişare kampına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt ilçe Başkanı Muhammet Yalçınkaya ve Yeşilyurt Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya İl Başkanı İhsan Koca, belediye meclis üyeleri istişare kampında yaptığı konuşmada, her zaman seçim olacakmış gibi çalışma yaptıklarını ifade edip, ”Biz parti olarak seçimden seçime değil, her zaman durmak yok yola devam düsturu ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kimseyle polemiğe girmeden çalışmaları sürdürdüklerini ve hizmete devam edeceklerini vurgulayan İhsan Koca, AK Parti olarak 17 yıllık iktidarları döneminde herkese ve her kesime aynı mesafede hizmetlerin götürüldüğünü kaydetti.

Koca, belediye meclis üyelerini de dinleyerek, iletilen sorun ve önerileri tek tek not aldı.

MALATYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:17

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.