Öğrenciler Neşet Ertaş Konseri verdi

"O benim sünnetim değildi"

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Malatya İnönü Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından Sanatçı Neşet Ertaş Konseri düzenlendi.

Malatya Park AVM’ de düzenlenen merhum Sanatçı Neşet Ertaş Konseri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sanatçı Neşet Ertaş şarkılarını seslendirildiği konserde vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

MALATYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:05

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