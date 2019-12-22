AK Parti’den MÜSİAD’a ziyaret

AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca ve yönetim kurulu üyeleri, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “AK Parti, Türk siyasi hayatında önemli bir yere sahiptir. Bunu anlatmak ve detay vermek istemiyorum. Herkes yapılan hizmetleri görüyor. 2002 yılından beri memleketimize, vatanımıza dış ülkelerdeki kardeşlerimize çok güzel değerler verilerek, önemli katkılar sağlamış siyasi partidir. Bu gün AK Parti Malatya il Başkanımızla hem memleketimiz için Malatya’mız için olan konularla ilgili görüşmeler yapacağız. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, “Bu gün MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulunu ziyaret ediyoruz. Burada kendimizi evimizde gibi his ediyoruz. Hem yönetim kurulunda arkadaşlarımız var. Bizlerde MÜSİAD’a yabancı değiliz.” dedi. Koca, MÜSİAD üyelerinin ekonomiye katkı sağladıklarına dikkat çekerek, insanlara iş ve aş sağladıklarını vurguladı.

Koca, “MÜSİAD yıllardan beri iş dünyamızda çok ciddi bir açığı tamamlayan, iş dünyamıza katkı sunan bir meslek kuruluşumuzdur. Bundan sonra da hem kendi üyelerinin ekonomik anlamda hem de ülkemizin ekonomik anlamada gelişmesi yönünde çalışmalarına devam edecektir. Bu gün bizler ziyaret ederek hem. Malatya’mızın gündemi, değerlendirmek hem de ülkemiz alakalı fikir alışverişi yapmak üzere geldik. Bu diyaloğumuz ve istişarelerimiz devam edecektir. Bu istişarelerin hem Malatya’mız hem de ülkemiz adına hayırlı sonuçlarda vesile olur inşallah” ifadelerini kullandı.

MALATYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:17

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.