1.Amatör Kümede Futbol Ligi’nde haftanın sonuçları

"O benim sünnetim değildi"

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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor. 15 takımın mücadele ettiği amatör kümede yoluna kayıpsız devam eden iki takımdan Darendespor puan kaybederken, Hekimhan Girmanaspor ise bu haftayı da galibiyetle kapattı. B Grubu'nun lideri durumundaki Arapgirspor'un bay geçtiği haftada ikinci sıradaki Battalgazi Belediyespor Arguvan Belediyespor ile 22 berabere kaldı.

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı :

Malatyagücü 14 Demirspor, Orduzuspor 12 Ataköyspor, Hekimhan Belediye 13 1966 Malatya Gençlik, Battalgazi Belediyespor 22 Arguvan Belediyespor

Sanayispor 11 Darendespor, Akçadağ Anka 02 Malatyaspor, Kale Gençlerbirliği 04 Hekimhan Girmana

MALATYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:17

YATSI 18:39

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