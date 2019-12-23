Yeşilyurt Belediyespor'da İlk etap kampı devam ediyor

TFF 3.Lig'de ilk yarıyı 15 puanla 17.sırada tamamlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ilk etap kamp çalışmalarına Malatya'da devam ediyor.

Turuncu yeşilliler, ikinci etap kampına ise 28 Aralık'ta Antalya başlayacak.

Transferde de hareketli günler geçiren Malatya ekibi, takımdan gönderilecek isimleri belirlediği öğrenildi. Buna göre Teknik Direktör Mehmet Ak’ın raporu doğrultusunda 4 ya da 5 futbolcuyla yolların ayrılacağı, 6 yeni oyuncunun da takıma dahil edileceği bildirildi. 20 Aralık Malatya'da toplanarak hazırlıklarına başlayan Yeşilyurt Belediyespor, 27 Aralık Cuma günü ilk etap kampını tamamlayarak Antalya'ya hareket edecek. Kampın 2. etabı 28 Aralık 11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te gerçekleştirilecek. Yeşilyurt Belediyespor ligin 18.haftasında deplasmanda oynayacağı Bayrampaşa karşılaşması için 12 Ocak'ta Antalya'dan İstanbul'a geçecek.

MALATYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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