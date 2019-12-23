Kadına şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

"O benim sünnetim değildi"

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili toplantı düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde hazırlanan ''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'' doğrultusunda imzalanan ''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurumsal İşbirliği ve Eş güdümün Artırılmasına Dair Protokol'' kapsamında toplantı yapıldı.

Kaymakam Hulusi Teke başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilgili daire amirlerinin katılımıyla, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede alınacak tedbirler değerlendirildi.

MALATYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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