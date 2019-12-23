Malatya'da kadına şiddet toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Malatya'da kadına şiddet toplantısı

İHA

Malatya'nın Kale ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı yapıldı.

Malatya'da kadına şiddet toplantısı

Malatya’nın Kale ilçesinde, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık binası salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Nazım Bayer, Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat, İlçe Müftüsü Muhammet Naci Efe ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ali Rıza Şeker katıldı. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanmasında etkinliğin ve koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısında yapılacaklar ele alındı. Toplantıda ayrıca, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğinin 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ilçedeki olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında ilgili kurumlar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi. Son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.
İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarca, kadına yönelik şiddetle mücadelede "Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda gerekli hukuki, idari ve mali tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

MALATYA

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:17
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'de Aslan güven tazeledi
YEREL HABERLER CHP'de Aslan güven tazeledi
Şüphe üzerine durduruldu, üzerinde uyuşturucu madde çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durduruldu, üzerinde uyuşturucu madde ...
Rektör Kızılay, uluslararası öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Kızılay, uluslararası öğrencilerle buluştu
Malatya'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
Kadına şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Kadına şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi
Alikanlılar Derneği yeni yerine taşındı
YEREL HABERLER Alikanlılar Derneği yeni yerine taşındı
Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi
Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Çelikel: "Biz teknik heyetimize ve takımımıza her zaman güvendik"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Çelikel: "Biz teknik ...
Yeşilyurt Belediyespor'da İlk etap kampı devam ediyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'da İlk etap kampı devam ediyor
1.Amatör Kümede Futbol Ligi’nde haftanın sonuçları
YEREL HABERLER 1.Amatör Kümede Futbol Ligi’nde haftanın sonuçları
CHP Battalgazi ilçe kongresi yapıldı Ayzabar güven tazeledi
YEREL HABERLER CHP Battalgazi ilçe kongresi yapıldı Ayzabar güven ...
MTSO akreditasyon denetiminde üst sınıfa yükseldi
YEREL HABERLER MTSO akreditasyon denetiminde üst sınıfa yükseldi
Gürkan öğrencilere röportaj verdi
YEREL HABERLER Gürkan öğrencilere röportaj verdi
AK Parti’den MÜSİAD’a ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti’den MÜSİAD’a ziyaret
Malatya yemekleri tanıtıldı 180 bildiri kitap hale getirilecek
YEREL HABERLER Malatya yemekleri tanıtıldı 180 bildiri kitap hale ...
Öğrenciler Neşet Ertaş Konseri verdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Neşet Ertaş Konseri verdi
AK Parti istişare kampı düzenlendi
YEREL HABERLER AK Parti istişare kampı düzenlendi
Malatya’nın Gastronomi ve Turizmini kalkındırma çabaları
YEREL HABERLER Malatya’nın Gastronomi ve Turizmini kalkındırma ...
"Karaciğer Transplantasyon İmmünolojisi Sempozyumu ve 3. İmmünsupresif Protokolleri Kursu" sona erdi
YEREL HABERLER "Karaciğer Transplantasyon İmmünolojisi Sempozyumu ve ...
Yeni ismiyle ödül aldı
YEREL HABERLER Yeni ismiyle ödül aldı
Malatya OSB Meslek Yüksekokulu, 3+1 sistemiyle eğitim veriyor Türkiye’de 9 okuldan 1’i
YEREL HABERLER Malatya OSB Meslek Yüksekokulu, 3+1 sistemiyle eğitim ...
Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Ali Ufki Bey ve Sultan Bestekarlar konseri düzenlendi
Yeni Malatyaspor iç saha avantajını kullanamıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor iç saha avantajını kullanamıyor
Futbol dünyası Mina'nın oğlu için tek yürek
YEREL HABERLER Futbol dünyası Mina'nın oğlu için tek yürek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X