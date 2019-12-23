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Topraksız çilek üretimine başlandı

İHA

Malatya'da topraksız çilek üretimine başlandı.

Topraksız çilek üretimine başlandı

Malatya’da topraksız çilek üretimine başlandı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ve Tarımsal Hizmet Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanında incelemelerde bulunarak, topraksız çilek üretimi hakkında bilgiler aldı. Tarımsal hizmetlerde ülke çapında ses getirecek yatırımlara ve üretimlere yoğunlaştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeni dönem projelerimiz içinde yer alan, vatandaşlarımıza kaliteli ürünü ucuza sunabilmek amacıyla başlattığımız ‘Yeşil Gıda Seracılık’ alanımızda üretim faaliyetlerimize kış mevsiminde de devam ediyoruz. Raflı damla sulama yöntemi ile yoğun ve kontrollü tarım için güzel bir örnek olan topraksız çilek üretimine başladık. Alanında deneyimli mühendislerimizin kontrolünde oluşturduğumuz bu alanımızda Mersin’den getirdiğimiz, tadı ve aromasıyla farklı bir lezzet olan çileklerimizi topraksız bir metotla üretimini gerçekleştiriyoruz. Yeşilyurt’umuzu yerli üretimde marka ve önde bir ilçe hüviyetine ulaştırma yolunda hızla ilerliyoruz. Yeni dönem yatırımlarımız arasında tarımsal hizmetlere ağırlık vereceğimizi ifade etmiştik, bu kapsamda yaz kış demeden mevsimsel şartlara uygun sebze ve meyve üretimlerine ağırlık veriyoruz" ifadelerini kullandı. Ekiplerinin topraksız çilek üretimini standart hale getirip, en güzel ve en iyi ürünlerin hasadını yapabilmek adına çok titiz ve planlı çalıştığına dikkat çeken Çınar, “Yeşil Gıda Seracılık alanında beklentilerimizin üzerine verim almak bizi ziyadesiyle memnun ediyor.2020 yılı içerisinde seracılık hizmetlerimizin boyutunu genişletmek amacıyla Samanköy Mahallemizde, iklimlendirilmesi olan topraksız ‘Güneş Enerjili Sera’ projemizi de hayata geçireceğiz. Bu tür yatırımlarla Tarımsal Hizmetlerde farklı ufuklar ve farklı vizyonlar belirleyeceğiz, bu alanda marka olma hedefimize doğru büyük bir adım daha atmış olacağız. Amacımız; verimli topraklara ve çalışkan insanlara sahip güzel ilçemiz Yeşilyurt’umuzun yerli üretimde marka olması, tarımsal kalkınmaya en fazla katkı sağlayan ilçe olabilmesidir. Bu hedefe ulaşmak adına da farklı ve dikkat çekici yatırımlarımızı bölge sakinleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kontrolünde sürdürülen bu tür çalışmalarımızı daha fazla geliştireceğiz, büyüteceğiz ve daha iyi noktalara gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.

MALATYA

23 Aralık 2019 Pazartesi

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