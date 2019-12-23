Malatya’da, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet olaylarını önlemek için “Güvendesiniz” projesi başlatıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Son dönemde gündemde olan Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet olaylarrının olumsuz algı yaratılarak işlenmesi nedeniyle konuyla ilgili tüm kamu kurumlarının yıpratıldığı, bu bağlamda gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin ilgili üst makamlara bildirilerek gecikmeksizin alınmasının ayrı bir önem arz ettiği görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

2019 yılında ülkemizde genelinde 206 kadın cinayeti, Malatya’da ise sadece 1 kadın cinayeti işlendiğinin bildirildiği açıklamada, “Müdürlüğümüzce uygulanmaya konulan “Güvendesiniz” projesi kapsamında, ilgili kurumlarla işbirliğinin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından yürütülen hizmetler, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülecektir.” şeklinde belirtildi.

Böylelikle 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasının daha aktif ve profesyonelce yapılacağı bildirilip, daha sonra şunlar belirtildi:

“Böylece istenmeyen olayların önüne geçilecek ve mağdurların daha fazla travma yaşaması engellenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Battalgazi Belediye Başkanlığı, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı, Malatya Baro Başkanlığı, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya Müftülüğü, Kamu Yararına Çalışan Kadın Dernekleri ile işbirliği ve koordineli olarak çalışılacaktır.”

MALATYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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