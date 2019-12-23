Malatya'da trambüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da trambüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, MalatyaElazığ karayolu Çüşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Üniversitesi istikametinden kent merkezine giden S.A. idaresindeki 44 AG 013 plakalı trambüs, kavşakta Z.D. yönetimindeki 44 LU 501 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabilirken, hattan çıkan trambüs de durdu. Kazada trambüste yolcu olarak bulunan M.Y. (21) ve E.S. (79) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafiğin kısa süreli aksadığı kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hattan çıkan trambüsün tekrar hatta bağlanarak olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

MALATYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:17

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.