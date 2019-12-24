Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Sütlüce Mahallesi MalatyaSivas yolunda meydana geldi. Serdal D. yönetimindeki 44 AAY 550 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Serdal D. ile otomobildeki Eylem D., Raziye Ç. ve Emine S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MALATYA
24 Aralık 2019 Salı
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