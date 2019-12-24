Uyuşturucu ticaretine balyoz gibi indiler

Malatya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Balyoz2 ekibi, uyuşturucu tacirlerine fırsat vermiyor. Yaptığı denetimlerle kentteki uyuşturucu ticaretine ve sevkıyatına büyük darbe indiriyor

Malatya’da Balyoz2 ekibi tarafından yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan kaba üst aramasında, 22 adet uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin narkotik maddesi ele geçirildi. Ekipler şüphali başka bir aracı da şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde bulunan 2 şahsın yapılan kaba üst araması yapan ekipler şahısların üzerinden 14 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Halfettin Mahallesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde ise bir araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 1 adet tabanca bulundu.

Ekipler her üç olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

MALATYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:06

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