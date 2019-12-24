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Öğrencilere ‘Finansal okuryazarlığı’ eğitimi veriliyor

İHA

Son yıllarda artan bir vurgu ile ülkelerin politika ve stratejilerine yön veren yeni bir kavram olarak ön plana çıkan Finansal Okuryazarlığı eğitimi Malatya'da Mercan Kolejinde öğrencilere eğitim olarak veriliyor.

Öğrencilere ‘Finansal okuryazarlığı’ eğitimi veriliyor

Son yıllarda artan bir vurgu ile ülkelerin politika ve stratejilerine yön veren yeni bir kavram olarak ön plana çıkan Finansal Okuryazarlığı eğitimi Malatya’da Mercan Kolejinde öğrencilere eğitim olarak veriliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan, finansal okuryazarlığın günümüz dünyasında ki önemini dile getirdi.
Finansal okuryazarlığın tüm dünyada ön plana çıktığını ifade eden Eğitim Uzmanı Mercan, “Dünya Bankası (World Bank) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi uluslararası değerlendirmeler yapan kuruluşlar tarafından çeşitli raporlar ve araştırmalar yayımlanarak ülkelerin finansal okuryazarlığı devlet politikalarına daha çok dahil etmesi gereğinin altı çizilmektedir. Ne kadar para kazandığınız kadar o parayı nasıl harcadığınız, o parayla nasıl geçindiğiniz ve o parayla nasıl birikim, yatırım yaptığınız da önemli. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor.” şeklinde konuştu.
Finansal olarak paranın doğru değerlendirilmesi noktasında temel finansal kavramların bilinmesi ve parasal işlemlerin yürütebiliyor olması gerektiğini dile getiren Mercan, “Bugün bankaya maaşınız yatıyorsa, banka kartı veya kredi kartı kullanıyorsanız, birikim, yatırım yapıyorsanız siz de finansal sistemin içindesiniz demektir. Finansal sistemin içinde yer alan her tüketici, finansal hizmetleri en doğru şekilde kullanmayı bilmelidir. Bugün kredi kartı kullandığı halde asgari ödemenin ne anlama geldiğini bilmeyen birçok tüketici var. Diğer yandan finansal hizmetleri yanlış kullanan ve örneğin, birikim için yeterli gelire sahip olduğu halde para biriktiremiyorum diyen bireylerin sayısı da yoğunlukta. Tüm bunların sebebi finansal cehalettir.” dedi.
Planlı harcamanın önemine de değinen Mercan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Basit bir şekilde anlatmak gerekirse, ay sonunda cebinizde para olması için, birikim veya yatırım yapmak için gelir kazandığınız anda planlama yapmanız gerekiyor. Birçok insan ‘Aslında para kazanıyorum fakat ay sonunu getiremiyorum’ sözünü sıkça tekrarlar. İşte bunun önüne geçmek için yapılması gerekenlerden biri, gelir gider tablosu oluşturmaktır. Planı yaparken gelir ve gideri yazmamızda fayda var. Nereden ne kadar kazandığımızı, nereye ne kadar harcadığımızı bilmek paranın yönetiminde bizim için en önemli nokta. Bundan sonraki aşamada ise para harcadığımız yerlere göz atmamız gerekiyor. Yapılması gereken bir diğer şey ise tasarruftur. Paramızı harcadığımız şeylerin hangileri gerçekten ihtiyacımız, hangilerini almasaydık da olurdu? Cevabını vermemiz gereken soruların başında bu geliyor. Alışveriş sırasında kendimize ‘Bu bir istek mi, yoksa ihtiyaç mı?’ diye sormalıyız ve o ürünü almadan önce 10 saniye kuralına uymalıyız. 10 saniye boyunca düşünün ve eğer alacağınız bu şey sizin için bir ihtiyaç değilse o ürünü yerine koyunuz”
Dünyada finansal okuryazarlığın önemine de dikkat çeken Eğitim Uzmanı Mercan, Türkiye’de de son yıllarda finansal okuryazarlık eğitimi noktasında daha fazla çalışmalar yapılmaya başlanıldığını söyledi. Küçük yaşta geliştirilmesi gereken 21’inci yüzyıl becerilerinden biri olan finans okuryazarlığı eğitimini vermeye başladıklarını anlatan Mercan, şunları söyledi:
“Bu doğrultuda öğrencilerin, ihtiyaç ve istekleri arasındaki farkı ayırt etmeleri, günlük basit harcamalara ilişkin akılcı kararlar alabilmeleri, fatura gibi günlük hayatta kullanılan finansal belgeleri tanıyabilmeleri, karşılaştıkları parasal durumlarda pratik işlemler yapabilmeleri, paraları tanımaları, harçlıklarını verimli kullanmaları, parayı yönetme bilincini kazanmaları hedeflenmektedir. Ayrıca bu alandaki çalışmalarımızın hem Matematik hem okuma yazma hem de Değerler Eğitimi programımızla örtüşmesine de dikkat ediyoruz. Bu eğitimlerin MEB kapsamında müfredata mutlaka eklenmelidir.” diye konuştu.

MALATYA

24 Aralık 2019 Salı

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