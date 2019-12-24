Miniklere ambulans tanıtıldı

Onu tanıdınız mı?

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Malatya’da minik öğrencilere ambulans tanıtılıp, hangi durumlarda 112 aranacağı bilgisi aktarıldı.

Derme İlköğretim Anaokulunda eğitim gören öğrencilere İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından ana sınıfında eğitim gören minik öğrencilere ambulansın çalışma sistemi görevliler tarafından anlatıldı.

Minik öğrencilere, hangi durumlarda 112 aranacağı, gereksiz meşgul edilmemesi ambulans ekibinin tanıtımı ve ambulansın iç donanımı hakkında bilgi verildi.

MALATYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:06

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