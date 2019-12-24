Yeni Hamle Koleji öğrencisinden yüzme başarısı

Özel Malatya Yeni Hamle Koleji öğrencilerinden Mehmet Gazi Gelirli, Malatya Yüzme Gençler A Kategorisi’nde 50 metre,200 metre ve 400 metre yarışlarında Malatya İl Birinciliğini elde ederek Türkiye Yarı Finallerinde Malatya’yı temsil etmeye hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “Mehmet Gazi’nin elde ettiği bu başarı göğsümüzü kabarttı ve bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yüzme sporu ciddi bir disiplin işi öğrencimizde okulunu ve derslerini aksatmadan yüksek bir performansla günde ortalama dört saatin üstünde yaptığı antrenmanlarla bu yarışa hazırlandı ve beraberinde bu başarıyı elde etti ve bizleri gururlandırdı. Bu başarıdan dolayı Gazi’yi ve ailesini tebrik ediyor yarı finalde de Malatya’ya Türkiye derecesi getireceğine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Yüzmede il birincisi olan Mehmet Gazi Gelirli ise elde ettiği başarıda ailesi ve hocalarının büyük payı olduğunu ifade ederek, “Onların desteği beni bu başarıya ulaştırdı. Antrenmanlar sırasında çok yoruldum ama pes etmedim 6 yaşında tanıştığım bu spor bana çok şey kattı. O zamandan bu yana birçok derece ve başarı elde ettim ama bu başarı benim için çok anlamlı oldu. İnşallah Türkiye yarı finallerinde de Malatya’yı ve okulumu en iyi şekilde temsil ederek madalya ile dönerim" diye konuştu.

MALATYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:06

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