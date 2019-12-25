Malatya’da sahte içki operasyonu Orijinal şişede sahte içki

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda orijinal tekel şişelerine kaçak bandrol yapıştırılarak satışa hazır hale getirilmiş 775 litre sahte içki ele geçirildi.

Malatya'da yılbaşı öncesinde sahte içki imalatına yönelik operasyonlarını hızlandıran jandarma ekipleri, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde sahte içki üretimi ile satış yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda orijinal tekel şişelerinde kaçak bandrol basılmış olarak satışa hazır 775 litre sahte içki ele geçirildi. Aynı operasyonda ayrıca 2 kumar makinesi, bin paket kaçak sigara da ele geçirildi.

Jandarma ekipleri içki ve diğer malzemeleri imha etmek için el koyarken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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