Malatya'da, kumar ve tombala operasyonu

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MALATYA'da polisin, düzenlediği kumar ve tombala operasyonunda, 49 kişiye 15 bin 680 lira para cezası uygulandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar oynatıldığı belirlenen adrese baskın yaptı. Kimlik kontrolü yapılan iş yerlerinde kumar oynayan ve oynatan 49 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 15 bin 680 lira para cezası kesildi.



MALATYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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