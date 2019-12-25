Malatya'da, Pençe ve Balyoz timlerinden uyuşturucu operasyonu

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MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan Pençe ve Balyoz timleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlar ve kullananlara yönelik denetim başlattı. Ekipler, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 432 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 13 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 10 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



MALATYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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