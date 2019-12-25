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Malatya'da, Pençe ve Balyoz timlerinden uyuşturucu operasyonu

DHA

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan Pençe ve Balyoz timleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlar ve kullananlara yönelik denetim başlattı. Ekipler, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 432 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 13 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 10 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

MALATYA

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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