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Hamile kadına koca şiddetti 7 ay önce evlenen genç kadın, şiddete dayanamayıp baba ocağına ...

İHA

Malatya'da 7 ay önce evlendiği eşi ve ailesinden şiddet gören hamile kadın, baba ocağına sığındı. Geçtiğimiz günlerde boşanma davası açtığı eşinin yakınları tarafından öldürülmek istendiğini iddia eden genç kadın, artan kadın cinayetlerinin son kurbanı olmamak için yetkililerden yardım istedi.

Hamile kadına koca şiddetti 7 ay önce evlenen genç kadın, şiddete dayanamayıp baba ocağına sığındı Şiddet mağduru genç kadının sessiz çığlığı Ölüm tehdidi alan Dilan K.: "Ölmek istemiyorum"

Malatya’da 7 ay önce evlendiği eşi ve ailesinden şiddet gören hamile kadın, baba ocağına sığındı. Geçtiğimiz günlerde boşanma davası açtığı eşinin yakınları tarafından öldürülmek istendiğini iddia eden genç kadın, artan kadın cinayetlerinin son kurbanı olmamak için yetkililerden yardım istedi.
Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşayan Dilan K., 7 ay önce görücü usulü ile tanıştığı H.K. ile dünya evine girdi. İstanbul’da yaşamaya başlayan Dilan K.'nın hayatı, iddiaya göre, gördüğü şiddet nedeniyle kabusa döndü. Malatya’daki ailesi ile görüşmesine bile izin verilmeyen genç kadın, bir fırsat bulup babasına sosyal medyadan ulaşınca polisin devreye girmesi ile baba ocağına sığındı. 3,5 aylık hamile Dilan K., eşinin annesinin de baskısına maruz kaldığını, bu süreçte hayatının cehenneme döndüğünü savundu. Ailesi ile görüşmesine izin verilmediğini anlatan Dilan K., eşinin ailesi tarafından kafasına silah dayandığını, birçok kez darp edildiğini, şikayetçi olmaması için doktora dahi götürülmediğini iddia etti
Bu süreçten sonra babasının durumu polise bildirmesi ile kurtulduğunu dile getiren genç kadın, memleketine geldiğini ancak eşi ve ailesinin ölüm tehditlerinin halen sürdüğünü öne sürdü. Bu yaşananlardan sonra ilk olarak eşinin kendisine boşanma davası açtığını, sonrasında kendilerinin de dava sürecini başlattıklarını anlatan Dilan K., Malatya’daki köylerinde babaları ile birlikte traktörde giderken ayrılmak istediği eşinin akrabaları tarafından saldırıya uğradığını da iddia etti. Eşinin akrabalarının başka bir traktörle kendilerinin bulunduğu traktöre bilerek çarptığını söyleyen Dilan, 3,5 aylık hamile olduğunu ve bu saldırının çocuğunun düşürülmesi için olduğunu ileri sürdü.

“Ölmek istemiyorum”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Dilan K., “Ölmek istemiyorum. Küçük yaşta kardeşim var, ailemin can güvenliği yok. Beni bu durumdan kurtarın. Malatya Valisine de seslenmek istiyorum, bu olayın üzerinde durulsun” dedi.
Dilan K.’nın babası Aslan Aksu da evlendikten sonra kızına ulaşamadıklarını söyledi. Birçok kez denemesine rağmen kızına ulaşamadığını ifade eden Aslan Aksu, “Kızım bir süre sonra beni aradı ‘annem ve kardeşimle görüşmek istemiyorum’ dedi. Kızımın baskı altında bunları söylediğini hissettim. Sonrasında ise kızım bana mesaj attı ve beni kurtar dedi. Bende hemen İstanbul’a gittim. Kızımla beni görüştürmediler bunun üzerine polis merkezine gittim ve kızımı polis ile birlikte kurtardık” şeklinde konuştu.

“Ölüm tehditleri alıyoruz”
Kızını alıp Malatya’ya geldikten sonra da karşı tarafın tehditlerinin sürdüğünü ileri süren Aksu, “Kızım evdeyken ayrılmak istediği eşinin babaannesi gelerek kızımı tehdit ediyor. Kocana geri dönmezsen babanı ve kardeşlerini öldürürüz diyor. Şikayette bulunduk ama takipsizlik verildi. Bu olaydan bir hafta sonra ise karşı tarafın akrabaları tarafından traktörle bizim traktöre kasıtlı çarpıldı ve sonrasında bıçaklı saldırı girişimi oldu. Hamile olan kızım ile küçük kızım çok korktukları için ambulansla hastaneye kaldırıldı” dedi.

“Saldırıda kullanılan bıçak delil olarak gösterilmedi”
Baba Aksu, kendilerine saldırı esnasında olayda kullanılan bıçağın, şikayetçi olmasına rağmen delil kapsamına kasıtlı olarak sokulmadığını ileri sürerek il jandarma komutanlığına da şikayette bulunduklarını söyledi. Kızının hayatından endişe duyduğunu belirten baba Aksu, “Kızıma bir zara verildikten sonra yaptırım uygulanması fayda etmeyecektir. Ne yapılacaksa şimdi yapılsın. Malatya Valimizden bu olaya el koymasını istiyoruz. Çok zor durumda kaldık. Üstümüze çok geliyorlar, kızımın canından endişeleniyorum. Bıçakla üstümüze geldiklerinde kendimi bıçağın önüne nasıl attıysam mermilerin de önüne atarım kendimi kızlarımı savunurum. Ama adli mercilerce de bu olayın bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” dedi.

MALATYA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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