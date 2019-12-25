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“Özel Gereksinimle Bireylerin İş İstidamı ve Sosyal Haklar” çalıştayı düzenlendi

İHA

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi iş birliği ile Özel Gereksinimle Bireylerin İş İstidamı ve Sosyal Haklar Çalıştayı düzenlendi

“Özel Gereksinimle Bireylerin İş İstidamı ve Sosyal Haklar” çalıştayı düzenlendi

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi iş birliği ile Özel Gereksinimle Bireylerin İş İstidamı ve Sosyal Haklar Çalıştayı düzenlendi
Bir otelde çalıştaya, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, AKP Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Malatya Çalışma ve İş Kur Müdürü Vahap Toman, İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve proje koordinatörü Hasan Toman ve öğretmenler katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Milli Eğitim müdürlüğü olarak eğitim çağında olan her bir bireyin eğitim alma hakkının sağlanması konusunda devletimizin sunmuş olduğu imkanları vatandaşlarımızın emrine ve ayaklarına götürmekle yükümlü olduklarını ifade ederek, “Bu çerçevede özel olarak değerlendirdiğimiz, özel eğitime ihtiyaç duyan özel gereksinimli çocuklarımızın eğitiminde sadece özel eğitim okullarımızda değil, aynı zamanda ortaöğretim kurumlarımızda ve temel eğitim kurumlarımızın içerisinde kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla ve özel eğitim alt sınıflarının kaynaştırma ve bütünleştirme bu çocuklarımızın eğitim hizmetlerini sürdürüyoruz” dedi.
Bu yıl özel bir program çerçevesinde özellikle özel alt sınıfların olduğu özel eğitim sınıflarının olduğu okullarda özel eğitim sınıflarında okuyan çocukların ortamlarının daha iyileştirilmesi engel durumlarına daha uygun hale getirilmesi amacıyla bir çalışma başladıklarını da dile getiren Tatlı,” Son 1 ay içerisinde elimizde 5 tane özel eğitim sınıfımız, yine özel eğitim Okulumuz olan Turgut Özal iş Okulu'nda hazırlanan mobilya ve tasarım ile donatılmıştır. Turgut Özal iş okulumuzun öğretmen kadrosuna, Atölye şeflerine ve orada derslik mobilyaların üretimine katkı veren özel gereksinimli çocuklarımıza Çok teşekkür ederim. Ellerinize emeklerinize sağlık diyorum. Sadece kurumda istihdam ederek değil aynı zamanda Okulumuzdaki çocuklarımızın üretime gerek katkılarını burada görebiliyoruz. Bu çocuklarımız oradaki üretime katkı sağlayarak gelecek olan döner sermayeden kendilerine ve ailelerine az da olsa bir iktisadi kaynak sormuş oluyorlar. Onun için bizim için Turgut Özel iş okulu ve benzerleri önemlidir” diye konuştu.
Vali Yardımcısı Sinem Güher Büyüknalçacı ise yaptığı konuşmasında özelikle engellilere yönelik yapılan çalışmalara dikkat çekerek,” Ailelerinin rehabilitasyonuna yönelik çalışmaların yapılması sadece engellilerimizin değil ailenin de rehabilitasyonuna yönelik sırf çocuğu Engelli diye çalışamayan ailelere sağlanan maddi imkanlar onun dışında, eğitim öğretim hakkına sahip olup eğitimöğretime katılmak isteyip de katılmayan hiçbir engellinin kalmaması onların evlerine kadar giden özel servislerin bulunması, bütün gelişmeler gerçekten hepimize çok çok memnun ediyor. Allah devletimizden razı olsun. Çok güzel bir panel ile karşınıza geldik iş istihdam ve sosyal haklar çalıştığına böylesine bir projeye destek oldukları için, İnönü Üniversitesi'ne ve il milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MALATYA

25 Aralık 2019 Çarşamba

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