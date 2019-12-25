335 sokak hayvanı sahiplenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

335 sokak hayvanı sahiplenildi

İHA

Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'ndeki 335 sokak hayvanı sahiplenildi.

335 sokak hayvanı sahiplenildi

Sokak Hayvanları Bakım Merkezi’ndeki 335 sokak hayvanı sahiplenildi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı’nı gezerek incelemelerde bulundu. Sokak Hayvanları Bakım Merkezi içerisinde yapılan çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu merkezimizde sokak hayvanlarına yönelik olarak bakım, tedavi ve rehabilite hizmetleri veteriner hekimi arkadaşlarımız tarafından büyük bir titizlikle verilmektedir. Barınağımız sokak hayvanlarına yönelik güzel çalışmalar yürütmektedir. Yıl içerisinde merkezimize gelen 1433 sokak hayvanının tedavileri ve aşıları yapılarak kısırlaştırılmışlardır.
Merkezimizde bulunan personellerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler. Hayvan Barınağımız; yapılan bütün çalışmaları ve hayvanların tedavileri sırasında bulundukları ortamların temizliği, hijyen ve düzeni ile örnek olacak bir merkez. Bölgemize örnek olacak olan bu merkezimiz sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda önemli mesafeler kat etmiştir" dedi.
Başkan Gürkan ayrıca, “Büyükşehir Belediyesi olarak başıboş olarak doğaya bırakılan tek tırnaklı at, katır, eşek gibi büyükbaş hayvanların da yine Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı içerisinde gerekli bakım ve tedavileri yapılmaktadır. Bu hayvanlarla ilgili olarak yeni kapalı bir alanın oluşturulmasına yönelik olarak ilgili arkadaşlarımızla gerekli fikir alışverişinde bulunduk. İleri aşamada bu hayvanların rehabilite edilebileceği kapalı alanların oluşturulması noktasında çalışmalar yürütülecektir” şeklinde konuştu.
Başkan Gürkan Sokak Hayvanlarının bu merkezde sahiplendirildiğini de belirterek, "Bu merkezimiz aynı zamanda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza da yardımcı olmaktadır. Yıl içerisinde 335 hayvan sahiplendirilmiş olup, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızın merkeze müracaat ederek istedikleri hayvanı sahiplenebilirler" diye konuştu.

MALATYA

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akçadağ'dan Boyraz'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Akçadağ'dan Boyraz'a hayırlı olsun ziyareti
Yedi bölge yedi renk etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Yedi bölge yedi renk etkinliği düzenlendi
Malatya Devlet Hastanesi 2021’de hizmete açılacak
YEREL HABERLER Malatya Devlet Hastanesi 2021’de hizmete açılacak
CHP İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde andı
YEREL HABERLER CHP İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde andı
Hayırsever iş adamından 3 bin öğrenciye giyecek yardımı
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamından 3 bin öğrenciye giyecek ...
“Özel Gereksinimle Bireylerin İş İstidamı ve Sosyal Haklar” çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER “Özel Gereksinimle Bireylerin İş İstidamı ve Sosyal ...
Kumar oynayan 49 kişiye ceza
YEREL HABERLER Kumar oynayan 49 kişiye ceza
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışması ...
Emekli oldu Kaz yetiştirmeye başladı
YEREL HABERLER Emekli oldu Kaz yetiştirmeye başladı
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü memleketi Malatya'da anıldı
YEREL HABERLER 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü memleketi Malatya'da ...
Hamile kadına koca şiddetti 7 ay önce evlenen genç kadın, şiddete dayanamayıp baba ocağına sığındı Şiddet mağduru genç kadının sessiz çığlığı Ölüm tehdidi alan Dilan K.: "Ölmek istemiyorum"
YEREL HABERLER Hamile kadına koca şiddetti 7 ay önce evlenen genç ...
Yeni Malatyaspor’dan 14 yaş altı milli takım seçmelerine 11 futbolcu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’dan 14 yaş altı milli takım ...
İsmet İnönü, memleketinde anıldı
YEREL HABERLER İsmet İnönü, memleketinde anıldı
Malatya'da, Pençe ve Balyoz timlerinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da, Pençe ve Balyoz timlerinden uyuşturucu ...
Malatya'da, kumar ve tombala operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da, kumar ve tombala operasyonu
Malatya’da sahte içki operasyonu Orijinal şişede sahte içki
YEREL HABERLER Malatya’da sahte içki operasyonu Orijinal şişede ...
Malatya Şeker Fabrikasında 345 bin ton pancar işlendi Fabrikada şu ana kadar 45 bin ton şeker üretildi
YEREL HABERLER Malatya Şeker Fabrikasında 345 bin ton pancar ...
Yeşilyurt Belediyespor’dan transfer açıklaması Mehmet Ak: “Belirlediğimiz isimleri alabilirsek kadro kalitemiz hissedilir derece yükselir”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’dan transfer açıklaması Mehmet ...
Yeni Malatyaspor ara transferde kadrosunu güçlendirecek Selim Pilten: "Kadromuzu korumak istiyoruz, çünkü biz hedefi olan bir takımız"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor ara transferde kadrosunu ...
Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi
Yeni Malatyaspor’da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Gaziantep maçı hazırlıkları ...
Mütevelli Heyetinde yer alacak muhtarlar seçimle belirlendi
YEREL HABERLER Mütevelli Heyetinde yer alacak muhtarlar seçimle ...
Başkan Güder, üretim payının artmasını istedi
YEREL HABERLER Başkan Güder, üretim payının artmasını istedi
Yeni Hamle Koleji öğrencisinden yüzme başarısı
YEREL HABERLER Yeni Hamle Koleji öğrencisinden yüzme başarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X