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Eski Bakan Tüfenkci: "Uluslararası sulara açılmamızı engelleyecek oyunları boşa çıkarttık"

İHA

AK Parti MKYK üyesi ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin Libya Hükümeti ile yaptığı mutabakat ile ilgili, “Uluslararası sulara açılmamızı engelleyecek oyunları boşa çıkarttık” dedi.
Milletvekili Bülent Tüfenkci, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Eren ve yönetimini ziyaret ederek bir süre görüştü. Burada muhtarların sorun ve sıkıntıları hakkında bilgi alan Milletvekili Tüfenkci, Türkiye’nin gelişmesi, daha yaşanabilir bir noktada olması adına hizmet politikalarına devam ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti iktidarlarında Türkiye’nin en az 4 kat büyüdüğünü belirten Tüfenkci, "Türkiye’yi daha ileri götürme noktasında yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesini de geçtiğimiz hafta Meclis'ten geçirdi” dedi.
Türkiye’nin bir yandan ülkenin kalkınması noktasında gayret gösterdiğini bir yandan ise terörle mücadele ettiğini dile getiren AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Terörle mücadele ederken uluslararası güçlerin Türkiye üzerindeki oyunlarını bozma noktasında gayret gösteriyoruz. Türkiye’yi Akdeniz’e hapsetme anlayışını Cumhurbaşkanımızın feraseti ile Libya mutabakatı ile bozduk. Türkiye’nin Antakya körfezinden çıkmaması, Kıbrıs’ta egemenlik haklarının yerle bir edilmesinden tutunda uluslararası sulara açılmamızı engelleyecek oyunlarını boşa çıkarttık” ifadelerine yer verdi.
Suriye’de oynanan oyunları da çok iyi bildiklerini belirten Tüfenkci, “Barış Pınarı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı ile biz bu oyunları da bozduk. Türkiye’nin güneyindeki terör koridorlarını yerle bir ettik. Kimileri bunu başka mecralara çekse de başka anlamlar ifade etse de Türkiye tam bağımsız olmak istiyorsa ekonomik olarak bölgesinde güçlü olması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Kanal İstanbul tartışmalarını da değerlendiren Milletvekili Tüfenkci, “Birileri diyor ki Kanal İstanbul’a ne gerek var. Bunlar Marmaray’a da, Avrasya Tüneli'ne de, köprülere de ne gerek var diyorlardı. Esasında baktığımızda ileriyi görememenin, Türkiye’nin vizyonunu anlayamamanın bir ürünü olarak yansıyor. Biz bunu sadece bir kanal olarak görmüyoruz. Türkiye’nin güvenliği ile çok yakından ilgili bir konu bu. Oraya alternatif bir kanal ile hem ekonomik olarak hem de trafiği rahatlatma anlamında ve en önemlisi orada oluşacak güvenlik zaafını ortadan kaldırma adına çok önemli bir proje” diye konuştu.
Malatya’ya yapılan yatırımlar noktasında da bilgi veren Tüfenkci, “Malatya’ya yeni bir havaalanı terminali projesi tamamlandı, ihaleye 2020 yılında çıkacağız. Malatya’ya yakışır bir terminali kazandıracağız” dedi. Malatya’nın her yönüyle bölgesinin güçlü ve gelişmişlik bakımından önemli bir ili olduğunu ifade eden Tüfenkci, “Malatya sağlık alanında da önemli bir yere sahip. Gerek Turgut Özal Tıp Merkezi gerek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni yapılan Battalgazi Devlet Hastanesi, Onkoloji Hastanesi ve Karaciğer Nakil Merkezi ile Malatyamız bölgesinde önemli bir il” diye konuştu.

MALATYA

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:41
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