Ali Ravcı: "Guilherme için Beşiktaş'tan resmi bir teklif yok"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ali Ravcı: "Guilherme için Beşiktaş'tan resmi bir teklif yok"

İHA

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, futbolcuları Guilherme ile ilgili transfer söylentilerine dair yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan resmi anlamda gelen bir teklif yok. Devre arasında kadromuzu korumakla birlikte birkaç takviye ile ikinci yarıya daha güçlü girmek istiyoruz" diye konuştu.

Ali Ravcı: "Guilherme için Beşiktaş'tan resmi bir teklif yok"

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, futbolcuları Guilherme ile ilgili transfer söylentilerine dair yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’tan resmi anlamda gelen bir teklif yok. Devre arasında kadromuzu korumakla birlikte birkaç takviye ile ikinci yarıya daha güçlü girmek istiyoruz” diye konuştu.

Kulüp televizyonuna transferle ilgili açıklamalarda bulunan Ravcı, taraftara transfer müjdesi verdi.
Son günlerde adı farklı kulüplerle anılan Guilherme’ye resmi bir teklifin gelmediğini kaydeden Ravcı, “Guilherme için Beşiktaş’tan gelen herhangi resmi bir teklif yok. Menajerler aracılığıyla bir görüşme olmuş olsaydı ondan da haberimiz olurdu. Biz Guilherme ile devam etmekten yanayız. Tabi bunun dışında Acguah ve Hadebe’nin de adı transferde kullanılmaya başladı. Tabi bir taraftan da bu haberlere seviniyoruz. Çünkü futbolcularımıza taliplilerin çıkması bizim transferde doğru yol izlediğimizi gösterir” dedi.

“İkinci yarıya yapacağımız takviyelerle daha iyi girmek istiyoruz”
Ravcı, ligin ilk yarısını kötü sayılmayacak bir pozisyonda bitirmeye yakın olduklarını da belirterek şunları söyledi:
"Bakıldığında aslında kötü sayılmayacak bir pozisyondayız. Sezon başında Avrupa Kupaları’na katıldık ve oradan Türkiye’ye puanlar kazandırdık. Ligde kaybettiğimiz maçlara baktığımızda ise son saniyede yediğimiz goller var. Yine hakem hatalarından dolayı yenildiğimiz maçlar var. Tabi daha iyisini yapabilir miydik, bence yapabilirdik. İnşallah ikinci yarıya yapacağımız takviyelerle daha iyi girmek istiyoruz."

MALATYA

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği ...
Öğrencilerin gösterisi ilgi gördü
YEREL HABERLER Öğrencilerin gösterisi ilgi gördü
Yeni Malatyaspor’a yeni antrenman sahaları
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’a yeni antrenman sahaları
Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi
Eşi tarafından zorla hamile bırakıldığı iddiasıyla baba evine sığındı
YEREL HABERLER Eşi tarafından zorla hamile bırakıldığı iddiasıyla ...
CHP Doğanşehir İlçe Başkanlığına Erdem seçildi
YEREL HABERLER CHP Doğanşehir İlçe Başkanlığına Erdem seçildi
Kuveyt Pazarı ve Fırsatlar Semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Kuveyt Pazarı ve Fırsatlar Semineri düzenlendi
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Kursu düzenlendi
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ...
"Duyarlı Aile, Bilinçli Genç" konulu konferans verildi
YEREL HABERLER "Duyarlı Aile, Bilinçli Genç" konulu konferans ...
Başkan Çınar Millet Kıraathanesinde
YEREL HABERLER Başkan Çınar Millet Kıraathanesinde
Umut Bulut: Malatyasporumuzun istenilen yerde olmasına katkıda bulunacağım
YEREL HABERLER Umut Bulut: Malatyasporumuzun istenilen yerde ...
Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Umut Bulut’tan iddialı sözler Umut Bulut: "Takıma katkı yapıp, istenilen yere taşımak istiyoruz"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Umut Bulut’tan ...
Eski Bakan Tüfenkci: "Uluslararası sulara açılmamızı engelleyecek oyunları boşa çıkarttık"
YEREL HABERLER Eski Bakan Tüfenkci: "Uluslararası sulara açılmamızı ...
Yeni Malatyaspor’da Gaziantep FK. maçı mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Gaziantep FK. maçı mesaisi ...
Afrikalı öğrencilerle kültürel iş birliği
YEREL HABERLER Afrikalı öğrencilerle kültürel iş birliği
Akçadağ'dan Boyraz'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Akçadağ'dan Boyraz'a hayırlı olsun ziyareti
Yedi bölge yedi renk etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Yedi bölge yedi renk etkinliği düzenlendi
Malatya Devlet Hastanesi 2021’de hizmete açılacak
YEREL HABERLER Malatya Devlet Hastanesi 2021’de hizmete açılacak
335 sokak hayvanı sahiplenildi
YEREL HABERLER 335 sokak hayvanı sahiplenildi
CHP İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde andı
YEREL HABERLER CHP İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde andı
Hayırsever iş adamından 3 bin öğrenciye giyecek yardımı
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamından 3 bin öğrenciye giyecek ...
“Özel Gereksinimle Bireylerin İş İstidamı ve Sosyal Haklar” çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER “Özel Gereksinimle Bireylerin İş İstidamı ve Sosyal ...
Kumar oynayan 49 kişiye ceza
YEREL HABERLER Kumar oynayan 49 kişiye ceza
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X