Meteorolojiden yağış uyarısı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya ve civarında yoğun yağış beklendiği, yüksek kesimlerde görülecek karın ise etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "26 Aralık akşamdan başlayıp 27 Aralık akşamına kadar bölgemizde görülecek yağışların Adıyaman, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl illerindeki 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı, 20 santimetre üzeri şeklinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek olumsuz şartlara, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

MALATYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.