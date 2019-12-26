Eşi tarafından zorla hamile bırakıldığı iddiasıyla baba evine sığınma olayına valilikten açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eşi tarafından zorla hamile bırakıldığı iddiasıyla baba evine sığınma olayına valilikten açıklama

DHA

MALATYA'da, iddiaya göre 6 ay önce görücü usulüyle evlenen Dilan K. (18), eşi Hüseyin K. (23) tarafından zorla hamile bırakıldığını ve eşinin ailesi tarafından dövüldüğünü ileri sürerek babasının evine sığındı. Genç kadının babası Aslan Aksu (53), dünürleri tarafından tehdit edildikleri iddialarına karşı Malatya Valiliği tarafından 'Önleyici Tedbir Kararı' verildiği ve bu karar süresinin devam ettiği açıklaması yapıldı.

MALATYA'da, iddiaya göre 6 ay önce görücü usulüyle evlenen Dilan K. (18), eşi Hüseyin K. (23) tarafından zorla hamile bırakıldığını ve eşinin ailesi tarafından dövüldüğünü ileri sürerek babasının evine sığındı. Genç kadının babası Aslan Aksu (53), dünürleri tarafından tehdit edildikleri iddialarına karşı Malatya Valiliği tarafından 'Önleyici Tedbir Kararı' verildiği ve bu karar süresinin devam ettiği açıklaması yapıldı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 15 Haziran 2019'da görücü usulüyle köylüsü olan Hüseyin K. ile evlenen Dilan K., eşinin yaşadığı İstanbul'a taşındı. Eşinin çocuk isteğini henüz erken olduğu için kabul etmeyen Dilan K., iddiaya göre, eşi Hüseyin K. tarafından zorla hamile bırakıldı. Daha sonra ise ailesiyle görüşmesi engellenen Dilan K., eşi ve kayınvalidesi tarafından dövüldü. Babası ile görüşmesinin ardından eşi tarafından yine dövülen Dilan K., babasına 'beni kurtar' mesajı attı. Bunun üzerine baba Aksu, İstanbul'a giderek, kızını alarak Pütürge'ye geri döndü. Dönüşünün ardından Hüseyin K. ve ailesi tarafından tehdit edilen Aksu ailesi savcılığa ve güvenlik güçlerine başvurarak koruma talebinde bulundu. 
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Genç kadın ve ailesinin yaşadıkları olayları anlatması ve tehdit edildikleri iddialarının haberlere konu olması üzerine Malatya Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ailenin başvurusuyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ve konunun takip edildiği vurgulanarak şöyle denildi:
"Haberlerde yer alan Mağdure D.K ile ilgili olarak Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ŞÖNİM'de mevcut dosyasında yer alan bilgilerde; Mağdure D.K. "kendisinin yaklaşık 7 ay önce görücü usulü ile H.K. isimli kişi ile evlendiğini, 4 aylık hamile olduğunu, evlendikten sonra eşi ve ailesi ile birlikte İstanbul´da yaşadığını, evliliğinin başından beri eşi ve ailesinden şiddet gördüğünü, eşinin kendisine ait mobil telefona el koyduğunu, kendi ailesi ile görüşmesine izin vermediğini, baskı ve tecrit altında yaşadığını, eşi tarafından defaten şiddete maruz kaldığını, son bir ay sürekli fiziksel şiddet gördüğünü, gözetim altında olduğundan kolluğa başvuramadığını, bir fırsatını bulup sosyal medya üzerinden babasından yardım istediğini, babasının İstanbul´a gelerek Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Asayiş Müdürlüğünde şikayette bulunduğunu, kolluğun kendisini babasına teslim ettiğini, şikayet ile ilgili olarak İstanbul´da bir davanın devam ettiğini, bu tarihten sonra Pütürge ilçesine geldiğini, halen ailesi ile yaşamaya devam ettiğini, Pütürge´de eşi hakkında Savcılığa şikayette bulunduklarını, 25/10/2019 tarihinde eşinin akrabası A.Ç. ve dedesi H.K. tarafından saldırıya uğradığını, olaydan dolayı Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu" beyan ettiği anlaşılmıştır. Eşi ve eşinin akrabası tarafından şiddete maruz kalan D.K. lehine 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanun´un 3/1-ç maddesi gereğince Pütürge Kaymakamlığınca 'Geçici Koruma Altına Alınması Kararı' ile mağdurun eşi H.K. ve eşinin dedesi A.Ç. hakkında Pütürge Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15/11/2019 tarih ve 2019/D. İş Kararı ile 3 ay süre ile 6284 sayılı Kanunun 35/1-a,c,d maddelerine göre 'Önleyici Tedbir Kararı' verilmiş olup karar süresi devam etmektedir. Söz konusu Yerel ve Ulusal Medya haberleri ile ilgili, Malatya ŞÖNİM görevlileri tarafından mağdure D.K. ve babası A.A. ile aynı gün telefonla görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmede mağdure, halihazırda alınan tedbir kararlarına EK tedbir kararları alınmasını istemediğini, ailesi ile yaşamaya devam ettiğini, kendisine yönelik bir tehdit ya da can güvenliği riskinin olmadığını, habere konu olan olayların daha önce yaşandığını, şu anda kendisine yönelik bir şiddet olmadığını, ihtiyaç halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´ne müracaat edeceğini beyan etmiştir. Ayrıca, kendisi ile yapılan görüşmede mağdure D.K´ya; 6284 sayılı Kanun hakkında detaylı bilgi verilmiş, ihtiyaç duyması halinde müracaat edebileceği kurum ve kuruluşlar hakkında rehberlik edilmiştir. Herhangi bir şiddete maruz kalması ya da kalma ihtimali halinde başvurabileceği kurum ve kuruluşlar (155 Polis İmdat, Jandarma 156, Alo 183) hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Habere konu olan olayla ilgili olarak Pütürge Savcılığı ve Pütürge İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmede, Savcılıkta mağdurenin şikayeti ile ilgili soruşturmanın devam ettiği, 6284 sayılı kanun kapsamında gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin alındığı, alınan tedbirlerin ihlalinin tespit edilmediği ve kendilerine bu yönde bir şikayetin olmadığı belirtilmiştir. Mağdure D.K. ile ilgili süreç Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ŞÖNİM Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edilmektedir."

MALATYA

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyasporlu Hadebe'nin hedefi, büyük takımlardan birinde forma giymek
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu Hadebe'nin hedefi, büyük ...
Yeşilyurt Belediyespor’da yağ ölçüm testi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da yağ ölçüm testi
Malatya'da 230 litre sahte içki ile ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 230 litre sahte içki ile ele geçirildi
Kanatlı sektörüne destek çağrısı
YEREL HABERLER Kanatlı sektörüne destek çağrısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yağış uyarısı
"Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER "Ustalar kursiyerlerle buluşuyor" etkinliği ...
Öğrencilerin gösterisi ilgi gördü
YEREL HABERLER Öğrencilerin gösterisi ilgi gördü
Yeni Malatyaspor’a yeni antrenman sahaları
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’a yeni antrenman sahaları
Ali Ravcı: "Guilherme için Beşiktaş'tan resmi bir teklif yok"
YEREL HABERLER Ali Ravcı: "Guilherme için Beşiktaş'tan resmi bir ...
Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi
Eşi tarafından zorla hamile bırakıldığı iddiasıyla baba evine sığındı
YEREL HABERLER Eşi tarafından zorla hamile bırakıldığı iddiasıyla ...
CHP Doğanşehir İlçe Başkanlığına Erdem seçildi
YEREL HABERLER CHP Doğanşehir İlçe Başkanlığına Erdem seçildi
Kuveyt Pazarı ve Fırsatlar Semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Kuveyt Pazarı ve Fırsatlar Semineri düzenlendi
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Kursu düzenlendi
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ...
"Duyarlı Aile, Bilinçli Genç" konulu konferans verildi
YEREL HABERLER "Duyarlı Aile, Bilinçli Genç" konulu konferans ...
Başkan Çınar Millet Kıraathanesinde
YEREL HABERLER Başkan Çınar Millet Kıraathanesinde
Umut Bulut: Malatyasporumuzun istenilen yerde olmasına katkıda bulunacağım
YEREL HABERLER Umut Bulut: Malatyasporumuzun istenilen yerde ...
Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Umut Bulut’tan iddialı sözler Umut Bulut: "Takıma katkı yapıp, istenilen yere taşımak istiyoruz"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Umut Bulut’tan ...
Eski Bakan Tüfenkci: "Uluslararası sulara açılmamızı engelleyecek oyunları boşa çıkarttık"
YEREL HABERLER Eski Bakan Tüfenkci: "Uluslararası sulara açılmamızı ...
Yeni Malatyaspor’da Gaziantep FK. maçı mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Gaziantep FK. maçı mesaisi ...
Afrikalı öğrencilerle kültürel iş birliği
YEREL HABERLER Afrikalı öğrencilerle kültürel iş birliği
Akçadağ'dan Boyraz'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Akçadağ'dan Boyraz'a hayırlı olsun ziyareti
Yedi bölge yedi renk etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Yedi bölge yedi renk etkinliği düzenlendi
Malatya Devlet Hastanesi 2021’de hizmete açılacak
YEREL HABERLER Malatya Devlet Hastanesi 2021’de hizmete açılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X