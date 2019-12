Metruk evler yıkılıyor

Malatya Battalgazi Belediyesi Çöşnük mahallesinde kullanılmayan, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk evleri yıkıyor.

Battalgazi Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün Çöşnük Mahallesinde tespit ettiği 5 metruk evin yıkımını gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike arz eden binalar, iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocukları için tehlike oluşturan binaların yıkımından dolayı Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Metruk binaların yıkımından dolayı mahalle adına teşekkürlerini ileten Çöşnük Mahalle muhtarı Burhan İnanç, “Biz daha önce bu metruk evlerle ilgili olarak belediyemize başvuruda bulunduk. Gerekli kararların alınması ile kısa sürede bu evlerin yıkımını, belediye ekipleri yaptı. Mahalle sakinleri adına Battalgazi Belediyesine çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Yıkım işleminin ardından şuan da gerçekten güzel oldu. Metruk evler büyük sıkıntı yaratıyordu. Gelen madde bağımlıları, bu tür yapıları kullandığından dolayı mahalle sakinleri sıkıntı yaşıyordu. Çok şükür bu sorunlar çözüldü. Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, İlçede bulunan metruk binaların can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu ifade ederek, “Çöşnük mahallemiz Battalgazi ilçemizin en büyük mahallesi. Güzel mahallelerimizden bir tanesi. Çünkü arkasını Beydağına dayamış güzel nezih bir mahalle. Çöşnük mahalle muhtarımız burada bulunan eski metruk binaların kullanımının, alanı dışında kullanıldığını bizlere ifade ettiler. Buraların yıkılması gerekiyordu. Bizde gerekli işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlarımıza talimat verdik. İlçe halkının sıkıntılarını en kısa sürede çözüme kavuşturabiliyorsak eğer ne mutlu bize. Şuan arkadaşlarımız yıkımı gerçekleştiriyor ve enkaz kaldırma

işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla temiz bir çevre oluşturuyoruz. Tehlike ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren, can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları tek tek temizliyoruz. Amacımız ise vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha rahat giderebilecek bir şehir oluşturmak. Bunun için belediye olarak çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Tüm mahallelerimizi Çöşnük gibi modern bir mahalle haline getirmek için çaba gayret sarf ediyoruz. İnşallah Battalgazi ilçemiz yaşanabilir insanların arzuladığı ve görmek istediği bir ilçe konuma getireceğiz” dedi.

MALATYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.