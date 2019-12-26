”Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var” projesi kapsamında, öğrencilere piknik programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sürdürülen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülen Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülmekte olan, ”Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var” adlı proje kapsamında öğrenciler piknik programında bir araya geldi.

Günpınar şelalesinde düzenlenen programa katılan ve gençlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Malik Çalışır, burada yaptığı konuşmasında, “Gençler sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Bu gün sizleri nasıl yetiştirirsek geleceğimize de o denli parlak bakarız. O nedenle Devletimiz sizleri en iyi yetiştirebilmek için imkanları sonuna kadar kullanmaktadır. Buna karşı sizlerde verilen bu imkanlara karşılık çok çalışmanız gerekiyor” dedi.

Öğrencilerle yapılan pikniğe, Kaymakam Malik Çalışır, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Denizhan, Jandarma Komutanı Ufuk Kale, Proje Koordinatörü ve Vakıf Müdürü İbrahim Alaattin Ateş, okul müdürleri de katıldı.

MALATYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.