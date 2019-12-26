Başkan Kazgan'dan MGC'ye ziyaret

Malatya'nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.Tebrik ziyareti kapsamında Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan (MGC) yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini sundu. Ziyarette ilk olarak konuşan MGC Başkanı Vahap Güner, "Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın cemiyetimize yapmış olduğu ziyaretten dolayı kendilerine teşekür ediyoruz.Akçadağ ilçemizdeki Levent Vadisi'yle Türkiye'nin gündemine oturan Akçadağ'ın sorunlarının çözümleri konusunda sayın başkanımızın gayretlerine görüyoruz kendisine başarılar diliyoruz"dedi

Dönemin Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman'a Allah'tan rahmet dileyen Kazgan ise Yerel basının önemine vurgu yaptığı konuşmasında, özellikle yerelden kamuoyunun oluşmasında yerel basının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, yaklaşan yeni yılın Malatyalılara ve ülkeye hayırlar getirmesini temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından gazetecilerle bir süre sohbet eden Kazgan ilçede tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.

MALATYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:07

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