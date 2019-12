Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi ilgi görüyor

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin Yakınca Mahallesinde hizmete açtığı Yaşam ve Spor Merkezi’nin, yapılan yenileme ve düzenleme çalışmaları sonrasında her yaştan vatandaşın spor yapabileceği bir merkez durumuna geldiği bildirildi.

Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi’nde bayanlar ve erkekler için ayrı salonlar oluşturulduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, "Vatandaşlarımızdan gelen taleplerin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla; daha önceden Kadın ve Yaşam Merkezi olan merkezimizde bazı yenilikler yaparak, 'Sağlıklı Yaşam Yanı Başınızda, Sizler İçin Yenilendik' sloganıyla her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği şartlara sahip Yaşam ve Spor Merkezine dönüşümünü sağladık. Bayanlar ve erkekler için ayrı salonlar oluşturduk. Uzman antrenörlerin gözetiminde gerçekleşen kurslarımızda bayanlara yönelik fıtness, step, aerobik, plates, bölgesel zayıflama ve zumba eğitimleri veriyoruz. Erkekler içinde taekwando, karete, kıckboks, fıtness ve bölgesel zayıflama kurslarımıza başladık. Kurslarımıza kayıt olmak isteyenler Yaşam ve Spor Merkezimize başvuru yapabilirler ya da 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz üzerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler. Bununla birlikte minik ve genç sporcularımız içinde hafta sonları taekwando ile kıckboks kurslarımızı başlattık. Her yönüyle modern, nezih ve hijyenik şartlara sahip Yaşam ve Spor Merkezimizde ki kurslara katılan vatandaşlarımız, sağlıklı bir hayat için spor yapıp, vakitlerini faydalı geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda Belediye Başkanı Çınar’ın daveti üzerine Malatya’ya gelen KıckBoks Erkek A Milli Takım sporcularına bu merkeze antrenman yapıp, milli maçlara hazırlandıklarını hatırlatan Özer, “Buradaki şartları beğenen bazı milli takım sporcularımız idmanlarını burada yapmaya devam ediyorlar. Güzel ve sağlıklı bir hayatın temelinde hiç şüphesiz düzenli ve planlı yapılan sportif faaliyetler vardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sportif faaliyetlere katılımını artırmak adına yatırımlara ayrı bir önem veriyoruz. Sportif hizmetlerde ki faaliyetlerimizle Yeşilyurt’umuzu örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırdık. Yeni dönemde ‘Yakınca Spor Adası’ ve 11 ayrı mahallemize yapmayı planladığımız ‘Spor Kompleksi’ projelerimiz başta olmak üzere diğer yatırımlarımızla sportif hizmetlerimizdeki başarı çıtasını yükselteceğiz. Bu vesileyle hizmet alanlarını genişlettiğimiz, her yaştan vatandaşımıza hitap eden mekanlara sahip Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan İsmail Esen isimli bir vatandaş, "Burada çok güzel şartlarda spor yapma imkanına kavuştuk. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir hayat için spor yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Yakınca Spor ve Yaşam Merkezinin yeni konseptini beğendiklerini dile getiren Yücel Çoşkun isimli bir vatandaş ise, “ Belediye Başkanımıza öncelikle böylesine nezih ve modern bir merkezi ilçemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Uzun zamandır böyle bir tesisi bekliyorduk açıkçası, çok iyi oldu. Herkesi buraya spor yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Antrenmanlarına Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde devam eden KıckBoks Erkek A Milli Takım Sporcusu Yakup Yiğit ise “ KıckBoksta 10 kez Türkiye Kupası ve Avrupa Şampiyonluğu kazandım. Yeşilyurt Belediyemize ait Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde zayıflama, kıckboks ve fıtness idmanlarımı sürdürüyorum. Açılan kurslara yoğun ilgi gösteren sporseverlerle birlikte çok güzel ve neşeli bir ortamda çalışıyoruz. Böylesine güzel bir tesisi ilçeye kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MALATYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:19

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.