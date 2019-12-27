Elazığ'da meydana gelen depremin hissedildiği Malatya’da yerel bir kanalda sabah programını sunan Rıfat Gökçe, depreme canlı yayında yakalandı.

Malatya'da internet üzerinden yayın yapan Bayrak TV’de sabah programını sunan Rıfat Gökçe, depreme canlı yayında yakalandı. Sunucunun, 4.9 şiddetindeki deprem sırasında yaşadığı panik ve korku kameralara yansıdı. Gökçe, deprem anında, “Şu anda ciddi bir sarsıntı oldu. Deprem oluyor. Biz de üst katta olduğumuz için sallantıyı ciddi hissettik. Sarsıntı geçer gibi oldu. Herhalde geçti“ dedi. Gökçe sarsıntı sona erdiğinde ise "Yayın devam ediyor mu arkadaşlar" diyerek programa kaldığı yerden devam etti.

MALATYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:42

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