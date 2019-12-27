Aranan şahıs yakalandı

Malatya’da yol kontrolünde aranan bir şahıs yakalanırken, ayrıca uyuşturucu ele geçirildi.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan sabit yol uygulamasında, A. Y. isimli şahsın yapılan GBTUYAP sorgulamasında; 18 ayrı suçtan arandığı anlaşıldı. Ayrıca şahsın 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 26 bin 100 TL kesinleşmiş para cezası bulunduğu anlaşıldı. Şahıs adli makamlara teslim edildi.

Bu arada, yol kontrolünde ayrıca, bir şahıs üzerinde 27 adet adet uyarıcı ve uyuşturucu içerikli hap, 0,57gr metamfetamin maddesi , 2 adet kesici alet, 7 adet çeşitli çaplarda fişek, ele geçirildi.

MALATYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

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