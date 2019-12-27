Pütürge'de deprem paniği kamerada Okuldaki panik güvenlik kameralarına yansıdı

Elazığ’da meydana gelen deprem Malatya’nın Pütürge ilçesinde de şiddetle hissedilirken, deprem sonrasında bir okuldaki panik güvenlik kameralarına yansıdı.
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, Malatya’nın Pütürge ilçesinde de hissedildi. Pütürge'de bir okulda yaşanan deprem paniği güvenlik kameralarına yansıdı. Öğrenciler panikle dışarı çıkarken, bir süre sonra depremin şokunu atlatan öğrenciler yeniden sınıflara girdi.
MALATYA
27 Aralık 2019 Cuma
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