Mesleki Gelişim Akademisi Programı düzenlendi Başkan Vekili Pilten, başarı için planlı çalışmayı önerdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İnşaat Yüksek Mühendisi Selim Pilten, başarılı olabilmek için planlı ve programlı çalışma önerisinde bulundu.

İnönü Üniversitesi Bakış Açısı Topluluğu ve Milli Türk Talebe Birliği tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İnşaat Yüksek Mühendisi Selim Pilten’in konuşmacı olduğu Mesleki Gelişim Akademisi Programı düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kazım Türk, Milli Türk Talebe Birliği İl Başkanı Mehmet Sağdıç, akademik personel ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri katıldı. Programın açılışında konuşan, Bakış Açısı Topluluğu Başkanı Muhammet Rasim Gök, Bakış Açısı Topluluğu olarak Üniversitede 14 fakültede aktif olarak çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İnşaat Yüksek Mühendisi Selim Pilten de, öğrencilere kendi hayat tecrübelerinden örnekler verdi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Pilten, öğrencilerin mesleklerini severek ve önemseyerek yapmaları gerektiği söyleyerek, başarılı olabilmek için planlı ve programlı çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Selim Pilten, kendisinin başkanlık sürecini de anlatarak, "2009 yılında meclis üyesi olarak seçildiğimde Malatya Belediye Spor vardı fakat küme düşmüştü. Biz de o günlerde 36 yaşında bir genç meclis üyesi olarak gidip başkandan takımı istedik. Bir Malatya Spor taraftarı iken Belediye Spor’un yöneticisi olduk. O sene bir üst lige çıktık. 2014 yılında Adil Gevrek’le bu sefer Malatya Sporun yönetimine girdim. Şimdi de Büyükşehir Belediyesini temsilen Yeni Malatya Sporun 2. Başkanlığı görevini de yürütüyorum" dedi.

Program sonunda katılımcıların sorularına cevaplayan Pilten’e İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kazım Türk, Milli Türk Talebe Birliği İl Başkanı Mehmet Sağdıç ve Bakış Açısı Topluluğu Başkanı Muhammed Rasim Gök tarafından plaket takdim edildi.

MALATYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

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