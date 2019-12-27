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Başkan Çınar, Merhaba Gençler söyleşisine katıldı

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Merhaba Gençler' projesi kapsamında genç öğrencilere hitap ederek, "Sanal alemde boğulup kaybolmayın"dedi.

Başkan Çınar, Merhaba Gençler söyleşisine katıldı

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Merhaba Gençler’ projesi kapsamında genç öğrencilere hitap ederek, "Sanal alemde boğulup kaybolmayın"dedi.
Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen ‘Merhaba Gençler’ söyleşisine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerle hem sohbet etti hem de aile ve meslek hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulunurken, gençlere yönelik projelerinden de bahsetti. Gençlerin her yönden gelişimi için ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasındaki vaatlerimizden bir tanesini daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz halkımıza ne söz verdiysek onları teker teker yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Yeşilyurt’umuz her geçen gün alt ve üst yapıdan eğitime, kültürden sanata, çevreden ulaşıma kadar her alanda büyüme sürecini devam ettirecek yatırımlara kavuşmaktadır. Fiziksel, sosyal, çevreci ve kültürel belediyeciliğin yanı sıra toplumun tüm kesimleriyle iletişim halinde olmayı düstur haline getirdik. Yeşilyurt’umuz her geçen gün gelişip, büyüyor, bu güzel kente ne kadar hizmet yapsak azdır, çünkü her zaman daha iyisini hak eden güzel bir şehirde yaşıyoruz. Yeni dönem projelerimizden olan ‘Merhaba Gençler’ projemize bugün başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Haftanın bir günü okulları ziyaret ederek gençlerle bir araya geleceklerine dikkat çeken Çınar, “Gençlerimizin fikir ve önerilerini alacağız. Bizler her zaman gençlerimizin düşüncelerine önem verdik, biz zaten istişareye ve ortak akla her zaman önem ve değer veren yerel bir yönetimiz. Yeşilyurt Belediyesi eğer bugün ülke çapında yakından tanınıyorsa, hayata geçirdiği yatırımları birçok yerel yönetim tarafından örnek alınıp uygulanıyorsa bu başarımızın temelinde toplumun tüm kesimleriyle kurduğumuz sağlam diyalog ve iletişim vardır. ‘Akıl Akıldan Üstündür’ diye çok güzel bir atasözümüz var. Toplumdaki her bir vatandaşımızın talebi ve önerisi bizim için değerlidir. Herkesi dinliyoruz, yaptığımız hizmetlerin toplumda ne denli karşılık bulduğunu öğrenip eksik veya sıkıntı varsa hemen gideriyoruz. Biz çözüm odaklı çalışma felsefesine sahibiz. ‘Merhaba Gençler’ projemizle de gençlerimizin ilçemiz, kentimiz ve ülkemiz hakkında düşüncelerini dinleyeceğiz, bizlerde edindiğimiz tecrübelerimizi ve deneyimlerimizi bu vesileyle aktarmaya çalışacağız. Okullarımızda düzenleyeceğimiz söyleşilerden çıkartacağımız sonuçlar, yolumuzun aydınlanmasını sağlayıp farklı ufuklar belirlememize katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.
"Sanal alemde boğulup kaybolmayın"
Öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Başkan Çınar, “ Okul yıllarınızı öncelikle çok verimli ve güzel şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Gelecekle ilgili mutlaka hedefleriniz ve hayalleriniz olsun. Belirlediğiniz hedefe ulaşmak içinde dikkatli ve planlı bir çalışma dönemine ihtiyacınız var. Gelecekte bu ülkeyi yönetecek olan sizlersiniz, bizler sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında sanal alemde boğulup kaybolmayın. Batı dünyası gençlerimizin zihin dünyasını allak bullak etmek için her türlü oyunu yapıyor, hepimizin uyanık olması gerekiyor. Özellikle gençlerimizin daha fazla kitap okuması, araştırması, interneti doğru yönde kullanması ve bilimsel çalışmalara yoğunluk vermesi gerekiyor. İnternet ve telefon oyunlarının hayatınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin, boş vakitlerinizi sosyal faaliyetlerde bulunarak geçirebilirsiniz. Devletimizin sağladığı imkanlardan hepinizin maksimum düzeyde faydalanması gerekiyor. Malatya’da açılan çok sayıda eğitim merkezinde farklı alanlarda düzenlenen aktivitelere katılın, sosyal yönünüzü geliştirin, spor yapın, konserlere gidin, kültürel faaliyetlere mutlaka katılın. Yeteneklerini geliştiren, her alanda gelişmek için çaba sarf eden ve yabancı dil sayısını artıran gençlerimiz, gelecekte çok güzel noktalara rahatlıkla ulaşabilir. Kitap okumaktan uzaklaşan, kendisini yenilemeyen insanlar hayatın her evresinde kaybeder, bizler sizlerin kazanan tarafta olmanız için belirleyeceğiniz yol haritasında elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız. En önemlisi hangi meslek dalında olursa olun öncelikle yardımsever, paylaşımcı ve iyi insan olmaya özen gösterin. ‘Eğitimsiz toplumların geleceği karanlıktır’ diye güzel bir söz vardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitim hizmetlerinde ilçemizi markalaştırdık. Millet Kıraathanesi sayısını 6’ya çıkartıyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyi, Gedik Kültür Merkezi, Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere ek dersler gibi hizmetlerimizle Yeşilyurt’u bu alanda örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırdık. Eğitim merkezlerimize hepinizi bekliyoruz. Tüm yatırımlarımızın amacı; toplumda okuma oranını artırmak ve özellikle de gençlerimizi daha fazla kitapla buluşturmaktır" diye konuştu.
Öğrencilerin ilgi ile izledikleri söyleşide yöneltilen tüm soruları detaylı cevaplayan Başkan Çınar, gençlerin ulaşımdan eğitime kadar birçok yönde ki talebini not aldı.
Samimi atmosferde geçen söyleşinin sonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerle öz çekim yaptı.

MALATYA

27 Aralık 2019 Cuma

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