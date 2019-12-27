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Başkan Güder, tecrübelerini paylaştı

İHA

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "İşin Ehlinden Tecrübe Paylaşımı "programına konuk olarak, gençlere yapacaklarını ve hedeflerini anlattı, önerilerde bulundu.

Başkan Güder, tecrübelerini paylaştı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İşin Ehlinden Tecrübe Paylaşımı ”programına konuk olarak, gençlere yapacaklarını ve hedeflerini anlattı, önerilerde bulundu.
Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şubesi tarafından aylık olarak düzenlenen, “İşin Ehlinden Tecrübe Paylaşımı ”programına konuk oldu. Program öncesi kısa bir açıklamada bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Mesut Demir, “Osman başkanımızın ayrı bir durumu var. Başkanımız tamamen bizden birisi. Başkanımız sizler gibi bu yolları tırmanarak bu noktalara gelmiş birisidir. Bu anlamda gerek teşkilatı, gerek eğitim, gerekse manevi çalışmalarını kısmen biliyoruz. İnşallah detayını bu akşam sizlerle beraber öğreneceğiz. Yoğun programlarına rağmen bizlere zaman ayırıp, bizleri kırmadan geldiği içinde kendisine Vakfımız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Program konuğu AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, “Osman başkanımız yıllardır teşkilatın içerisinde olan birisi. Kendi tecrübeleri ile 6 yıl çalıştıktan sonra Allah’a hamd olsun kendisi genel merkezimizin ve milletimizin teveccühü ile Battalgazi Belediye Başkanı adayı olunca bizlere de Rabbim bu görevi nasip etti. Elimizden geldiği kadar gençlikle, kadın kollarımızla her türlü programları yapmaya gayret ediyoruz. Hem partimiz adına hem kendi adıma üniversite gençliğini gerçekten önemsiyorum” ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder daha sonra kürsüye gelerek, gençlerle ilgili olarak çok önemli projelerinin olduğuna dikkat çekti. Başkan Güder, “Gençlerimizin bu yılları önemli yıllarıdır. Bu yıllar sizlerin kendinizi yetiştirebileceğiniz, kendi değerinizin üzerine değer katabileceğiniz çok önemli yıllar. Kısaca elde edeceğiniz bilginizi tecrübe ile beraber hayat içinde yoğuracaksınız” dedi.
Gençlik kıraathanesinin hayali olduğunu anlatan Güder, "Battalgazi Belediye başkanı olmadan önce bir hayalim vardı. Battalgazi’nin belirli bölgelerine Gençlerimizin güzel zamanlar geçirebileceği Gençlik kıraathaneleri oluşturmak. Bununla ilgili olarak Hanımınçiftliği ve Orduzu Belediye binalarımızın çalışmasını yaptık. Ama maalesef bir binamızda bazı sorunlar çıktı. Ancak bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah orayı gençlerimizin emrine sunacağız. Gençlerimiz orada güzel zamanlar geçirecek, sohbetler düzenlenecek ve ders çalışma imkanları bulabilecek. Evde kalan insanların ders çalışma ortamları biraz sıkıntılı oluyor. Bir taraftan televizyon, bir taraftan bağrışmalar içerisinde ders çalışma imkanı çok zor. Biz o tür mekanları orada siz gençlerimiz için oluşturmaya çalışacağız. Tabi ki gençlerle ilgili güzel projelerimiz bununla kalmayacak, bir çok alanda devam edecek. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerimize verdiği önemi herkes biliyor. Geçen gün Ankara’da sizin gibi pırıl pırıl 500 gencimizin şuan savunma sanayi üzerinde çalıştığını öğrendim. Bu çalışmada Cumhurbaşkanımıza ne kadar övgülerimizi sunsak azdır” ifadelerini kullandı.
Belediye başkanlığı vazifesini de en iyi şekilde tamamlamayı arzuladığını kaydeden Güder, “Battalgazi’mizde Belediye Başkanlığı görevini Rabbim 31 Mart’tan sonra bizlere nasip etti. Bizlere bu görevi layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonrasında değerli milletime çok teşekkür ediyorum. Aldığımız sorumluluk büyük bir sorumluluk. Milletimizin verdiği bu onurlu görevi layıkıyla yürütmek için canla başla çalışıyoruz. İnşallah bu görevimizi Rabbim bizi hesaba çekmeyecek şekilde burada tamamlarız. Mesut kardeşimizin üstlenmiş olduğu sorumluluk hakikaten önemli. Herkes çocuğu ile oynarken, eşi ile otururken Mesut kardeşimiz ise sizin buradaki koşullarınızı nasıl daha iyi bir duruma getirmek için çaba sarf ediyor. Bu tür kardeşlerimize ihtiyacımız var. Bu görevi ifa ettikleri ve sizin gibi güzel insanlarla bizleri bir araya getirdiği için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Her ay gerçekleştirilen “İşin Ehlinden Tecrübe Paylaşımı” programı okunan Kur’an tilaveti ile son buldu.

MALATYA

27 Aralık 2019 Cuma

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