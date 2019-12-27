Pütürge mütevelli heyeti seçimi yapıldı

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Malatya’nın Pütürge ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

İlçe Kaymakamı Recep Aydın başkanlığında yapılan seçimde, 4 mahalle muhtarı aday oldu. Seçim sonucunda, Gündeğer Mahallesi Muhtarı Selahattin Yıldırım 25, Körme Mahallesi Muhtarı Bilal Bilçe 22 oy, Ulutaş Mahalle Muhtarı Muharrem Hasar 21 oy ve Bakımlı Mahallesi Muhtarı Erdoğan Karakuş 20 oy aldı. 2019 yılı mütevelli heyetinde görevli muhtarlar 2020 yılı için de tekrar mütevelli heyeti üyesi oldular.

Pütürge İlçe Kaymakamı Recep Aydın, yeniden seçilen muhtarlara yeni faaliyet döneminde adil, şeffaf hizmet yürütmelerini temenni etti.

MALATYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:07

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