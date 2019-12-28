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TED'den karşılıksız tam eğitim bursu

İHA

Türk Eğitim Derneği'nin, başarılı fakat maddi olanakları yetersiz çocuklara verdiği Tam Eğitim Bursundan faydalanmak isteyenlere yönelik sınav, 22 Şubat 2020'de TED MALATYA kolejinde düzenlenecek.

TED'den karşılıksız tam eğitim bursu

Türk Eğitim Derneği’nin, başarılı fakat maddi olanakları yetersiz çocuklara verdiği Tam Eğitim Bursundan faydalanmak isteyenlere yönelik sınav, 22 Şubat 2020’de TED MALATYA kolejinde düzenlenecek.
Tam Eğitim Bursu sınavına 7 Şubat 2020 tarihine kadar connected.ted.org.tr/Schoolarships adresinden başvurulabileceği açıklanırken 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da TED Okullarının bulunduğu 33 il ve ilçede düzenlenecek olan Tam Eğitim Bursu Sınavı için başvuru sürecinin 23 Aralık’ta başladığı belirtildi.
7 Şubat 2020 tarihine kadar http://connected.ted.org.tr/Schoolarships adresinden başvuruların yapılabileceği sınavda, maddi imkanları kısıtlı, fakat akademik olarak başarılı 152 öğrenci ortaokuldan başlayarak Tam Eğitim Bursu kapsamında eğitim alacak. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitapkırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemekservis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanacak. Ayrıca öğrencilere cep harçlığı da verilecek.
Tam Eğitim Bursu sınavı için başvuru koşulları ise şu şekilde:
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 20192020 öğretim yılında 4, 5 ve 8’inci sınıfa devam ediyor olması, 5 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin, “bitirdiği sınıfa ait yılsonu karnesinde” (20182019 öğretim yılına ait, haziran ayında alınan karnede), yılsonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması, ailesinin aylık toplam gelirinin 4 bin 500 TL’den düşük olması ve ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekiyor.
Ayrıca, Türk Eğitim Derneği’ne bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuramıyor."
Türk Eğitim Derneği’nin 20032004 öğrenim yılında başlattığı burs programı ile başarılı fakat ekonomik yetersizlikler yaşayan öğrenciler “Tam Eğitim Bursu” (TEB) kapsamında okutuluyor. “Tam Eğitim Bursu”, burs desteği verilen öğrencilerin eğitim, servis, yemek, giyim, kitapkırtasiye giderlerini ve harçlıklarını üniversite lisans eğitiminin sonuna kadar karşılıyor. “Tam Eğitim Bursu” alan öğrenciler, öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını Türk Eğitim Derneği okullarında sürdürüyorlar.
Türk Eğitim Derneği, 100. kuruluş yılı olan 2028’e kadar Tam Eğitim Burslu öğrenci sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.

MALATYA

28 Aralık 2019 Cumartesi

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