CHP Hekimhan’da Mutlu dönemi

Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya’nın Hekimhan ilçe Başkanı Mustafa Mutlu oldu.

Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, bazı syasi parti başkanları, il ve ilçe yönetiminin yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Kadir Sarıbaş aday olmadığı için kongrede iki aday yarıştı. Mustafa Mutlu ve Mehmet Özhan’ın yarıştığı kongrede kazanan Mustafa Mutlu oldu.

Mustafa Mutlu 73 oy alarak CHP Hekimhan İlçe Başkanı seçildi. Diğer aday Mehmet Özhan ise 42 oy aldı.

MALATYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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