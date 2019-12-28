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Yerli otomobilin ilk 44'üne Malatya'dan talip MTSO Başkan Sadıkoğlu: "İlk çıkacak 44 yerli otomobile ...

İHA

Yerli otomobilin ilk 44'üne Malatya'dan talip MTSO Başkan Sadıkoğlu: "İlk çıkacak 44 yerli otomobile talibiz"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bütçe görüşmelerinin yapıldığı 2019 yılı son meclis toplantısında, ilk etapta çıkacak olan 44 yerli otomobile talip olduklarını söyledi.
MTSO'da gerçekleştirilen meclis toplantısında, MTSO’nun 2020 Tahmini Bütçesi görüşülerek kabul edildi. Buna göre, 2019 yılı tahmini bütçesinin 6 milyon 100 bin iken gerçekleşen rakamın ise 5 milyon 679 bin 449 TL olduğu kaydedildi. MTSO‘nun 2020 yılı tahmini bütçesi ise 7 milyon 450 bin TL olarak kabul edildi.
MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2019 yılının son meclis toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk yerli otomobili üretimine destek verdiklerini belirterek, ilk çıkacak 44 yerli otomobile talip olduklarını duyurdu. Sadıkoğlu, "Türkiye’nin ilk yerli otomotiv tanıtımı gerçekleşti, bu bizim için sevindirici olan bir unsur. Çünkü ülkemizin gerçekten ürettiği katma değer ürünler ile ilgili dünyada isminde söz ettirebilecek bir yapıya ulaşması bugün bizim ekonomik anlamda yeri geldiği zaman birilerine bir şeyleri yapabileceğimizin göstergesi olacaktır. Özelikle burada ifade etmek istiyorum ilk banda çıkan 44 yerli otomobili Malatya adına almaya hazırız" şeklinde konuştu
Çalışmalar hakkında da bilgi veren Sadıkoğlu, göreve geldikleri 1617 aylık süre içerisinde en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz süreç içerisinde sizlere verimli bir şekilde hizmet edebilme adına dolu dolu projelerle, vizyonu üst seviyeye taşımış Malatya’nın ekonomisini en iyi yere getirmek için gayret ve çaba gösteren bir oda olmak için biz de mücadelemizin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte devam ettiriyoruz. Sizlerden gelebilecek problemleri buradaki meclis üyelerimiz toplantılarla sürekli gündemde tutarak, sizlerin sıkıntılarını analiz ederek bizlere yansıtarak, bizler de bunları hem milletvekillerimize hem de üstlere taşıyarak elimizden gelen gayreti göstererek çözmeye çalışıyoruz" dedi.
Dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerden Türkiye’nin etkilendiğini savunan MTSO Başkanı Sadıkoğlu, "Özellikle ABD ve Çin arasında süren ticari belirsizliklerden dolayı küresel ticarette artan korumacılık trendi devam etmektedir. Çin ekonomisinin yapısal reformlarda biraz da ABD ekonomisine bağlı olmasından kaynaklı bir duraklık içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun bize yansıyan tarafı ise biz geçmiş dönemde özellikle bir 15 Temmuz süreci gibi bir süreç yaşadık. Bunun haricinde bölgemizde Barış Pınarı Harekatı ile coğrafi gelişmeler sınırdaki komşulardaki gelişmeler ülkemizin bugün bulunmuş olduğu konumda ne kadar güçlü bir duruş sergilemeye gayret gösterdiğinin bir göstergesidir. Tabi bunun ekonomiye yansıyan tarafları da var. Bizim 2019 yılında özellikle finansman erişimde üyelerimizin çok ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz, birçok üyemizin bankalardaki borçlarını yapılandırmadığını, sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Çünkü ekonomik duraklıkta özellikle bu süreçlerin etkisi ile Türkiye'deki birçok büyük firmanın tamamen bu yapılanma süreci içerisinde ayakta kalma mücadelesini verdiğini görüyoruz. Tabii ki bunları atlatacağımıza inanıyoruz. Ülke olarak güçlü olduğumuzu ve bu noktada ülkemizin büyüklüğünün farkındayız, bizim bundan sonraki süreçte ekonomide dikkat edilmesi gereken en önemli unsuru özelikle inşaat gibi büyümenin suni olabileceği sektörlerden çok üretmemiz gerekiyor ve bütün ürünlerimizi kendi içimizde birbirimize yetebilecek şekilde tedarik edebilecek şekilde üretmemiz gerekiyor ve ihracatın önünü açarak dünya ekonomisinde ciddi bir büyüklüğe ve hacme sahip olduğumuzu ispat etmemiz gerekiyor. Çünkü büyüyen ekonomilerde gelişen toplumlarda görünen şu ki uçak üretmiş, otomobil üretmiş ya teknoloji ürünler üretmiş ve dünyada özellikle katma değeri yüksek olan ürünleri üretiminde ciddi söz sahibi oldukları için bugün küresel bir güç olma özelliğini kendilerine bulup günü geldiği zaman ülkelerin ekonomisine de sosyal hayatlarına da oradaki yönetim şekillerine de müdahale edebilmek ile ilgili bir cesaret örneği teşkil etmektedirler" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardında 25 yılını dolduran üyelere plaket verildi.

MALATYA

28 Aralık 2019 Cumartesi

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