Yurtta kalan çocuklar için resim sergisi açtılar

Malatya’da öğrenciler, yardım için resim sergisi açtı.

Malatya Park AVM’de bugün açılan ve Pazar akşamı sona erecek olan özel okul öğrencilerinin yaptığı resim sergisinden elde edilecek gelir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sevgi evleri yurtlarında kalan çocuklara verilecek.

Sergiyle ilgili açıklama yapan Resim Öğretmeni Mehmet Necip Duman, öğrencilerin 20192020 öğretim yılında yaptıkları resimleri satışa sunduklarını ifade ederek, “Resim tablolarının satışından elde edilecek geliri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklara bağışlayacağız” ifadelerini kullandı.

MALATYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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